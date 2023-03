Bildungsstandards auch in Schleswig-Holstein in Gefahr

Bad Segeberg (MIT/sh) Was Personalverantwortliche und Unternehmer seit Jahren schildern, ist nun durch eine Studie der Konrad- Adenauer-Stiftung belegt: Die Bildungsstandards in Deutschland sind in den vergangenen Jahren dramatisch gesunken.



„Trotz gestiegener guter Schulabschüsse steigt die Anzahl der jungen Menschen, die gleich zu Beginn einer Berufsqualifikation in Unternehmen oder Hörsälen mit fehlenden Grundlagenkompetenzen hinsichtlich Sprache und Mathematik zu kämpfen haben“, stellen die Verfasser der KAS-Studie fest. „Diese Hardskills gelten immer weniger als Elementartechniken in der schulischen Bildung.“



Dies führe dazu, dass Unternehmen und Hochschulen in immer größerem Umfang das nacharbeiten müssten, was eigentlich in der Schule hätte geleistet werden müssen. Rund ein Drittel der IHK-Betriebe und zahlreiche Universitäten würden mittlerweile „nachholenden Schulunterricht“, zu Themen wie Schreiben, Texterfassung, Textverständnis und Mathematik erteilen, stellt die Studie fest.



Der Anteil der jungen Meschen, die eine Ausbildung oder ein Studium abbrechen, sei trotz dieser gezielten Hilfen zu hoch. In vielen Bundesländern würden die erforderlichen Mindeststandards nicht mehr erreicht. Explizit bestätigt die Studie die Wahrnehmung vieler Praktiker: Was in den Zeugnissen steht, entspricht zunehmend nicht den Fähigkeiten der Schulabgänger.



Zeugnisse verlieren ihre Aussagekraft und ihren Wert. Im deutschen Schulsystem sei eine „Kultur des Durchwinkens“ entstanden, so die Kritik. Die CDU Schleswig-Holstein setzt sich dafür ein, dass Leistung und fachliche Anforderungen nicht zugunsten einer vermeintlichen Bildungsgerechtigkeit geopfert werden.



Die Landesregierung stellt dazu alle Weichen falsch: Sitzenbleiben abgeschafft, Ausbildung von Gymnasiallehrern abgeschafft, Unterrichtsausfall auf Rekordniveau, sinnlose Strukturveränderungen zu Lasten der Leistungsfähigkeit der Schulen. Die vollständige Studie der Adenauer-Stiftung finden Interessierte unter www.kas.de. Dr. Axel Bernstein, Landtagsabgeordneter für Segeberg Ost.

Veröffentlicht am: 04.07.2016