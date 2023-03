Billepp: „Ich vertrete meine Klienten mit Herzblut“

Rellingen (ml) Auch in dieser Ausgabe wollen wir wieder zwei Mitglieder des BNI Pinnau vorstellen. Ronald Billepp schätzt dort vor allem den Kontakt zu den unterschiedlichen Branchen, die sich für ihn als sehr positiv erwiesen haben. „Das ist sehr wertvoll für mich“, so der gebürtige Schleswig- Holsteiner.



In die Kanzlei, die bereits seit 1994 besteht, ist Ronald Billepp vor gut zwölf Jahren eingestiegen. Nach seinem Studium in Hamburg, dem Referendariat am Landesgericht in Itzehoe und einem Jahr im Personalreferat der Jusitzbehörde in Hamburg fand er in der jetzigen Kanzlei das ideale Umfeld für seine anwaltliche Ausrichtung. „Ich bin von Haus aus Fachanwalt für Arbeitsrecht mit den Schwerpunkten Individual- und Kollektivarbeitsrecht“, so Ronald Billepp weiter. Im Kollektivarbeitsrecht gibt er Seminare für Betriebs- und Personalräte. Hier arbeitet der Anwalt auch eng mit Gewerkschaften zusammen. Weitere Schwerpunkte seiner Tätigkeit sind das Verkehrsrecht sowie das Jugendstrafrecht. Insgesamt findet er in der Kanzlei eine optimale Ergänzung.



Bei der Beantwortung der Frage nach der gegenwärtigen Situation für die Kanzlei muss Ronald Billepp nicht lange überlegen: „Wir sind hier sogar sehr zufrieden. Sicherlich profitieren wir auch davon, das einzige Notariat vor Ort zu sein. Wir haben in der letzten Zeit an diesem Standort aber auch sehr viel investiert und das hat sich gelohnt. Und natürlich partizipieren wir von der Nähe zu Hamburg. Das heißt, ich habe auch eine Vielzahl an Klienten aus der Elbmetropole.“ In der uneingeschränkt engagierten Vertretung für seine Klienten sieht Ronald Billepp seine primäre Aufgabe. „Arbeitsrecht ist sehr speziell. Es ist von großer Bedeutung, hier ein gutes Gespür zu entwickeln, um für seine Klienten die richtigen Wege zu finden. Vor allem, und das ist mir besonders wichtig, einen Weg zu finden, der auch machbar ist. Im Arbeitsrecht geht es ja sehr oft auch um wirtschaftliche Existenzen und daraus resultierenden Ängsten. Da brauchen die Menschen, die zu mir kommen, das Vertrauen in einen Rechtsbeistand, der sie mit Herzblut vertritt.“



Foto: Ronald Billepp ist Fachanwalt für Arbeitsrecht mit den Schwerpunkten Individual- und Kollektivarbeitsrecht.

Veröffentlicht am: 03.07.2012