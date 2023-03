Billstedt-Center: ECE und Signature Capital kooperieren

Hamburg (em) Die Eigentümer der Flächen im Billstedt-Center Hamburg ziehen an einem Strang: Ab sofort übernimmt die ECE, zusätzlich zum Ma-nagement des Shopping-Centers im Eigentum der Deutschen EuroShop, auch das Management und die Vermietung der ehemaligen Karstadt-Fläche, die der Investor Signature Capital erworben hatte. Auf rund 15.000 Quadratmetern Verkaufsfläche sollen etwa 13 neue Shops entstehen. Karstadt hatte seine Filiale in Billstedt im Juni 2015 geschlossen.



Ein erster Ankermieter für die Fläche steht fest: Das irische Modeunternehmen Primark hat sich für den attraktiven Standort in Billstedt entschieden und wird auf rund 7.900 Quadratmetern seinen ersten Standort in Hamburg eröffnen. Für die weiteren Flächen sind vor allem große Modekonzepte und ein Sporthaus geplant. Henrie W. Kötter, Mitglied der ECE-Geschäftsführung: „Wir freuen uns über das Vertrauen von Signature Capital, uns mit der Betreuung der ehemaligen Karstadt-Fläche zu beauftragen. Für die Besucher war sie immer schon ein Teil des Billstedt-Centers und es ist schön, dass wir jetzt alle Flächen ganzheitlich managen können. Gemeinsam mit beiden Eigentümern gehen wir nun die Weiterentwicklung des Centers an.“



Timo Herzberg, Geschäftsführer Signature Capital: „Die Zusammenarbeit mit der ECE bietet die Chance auf die bestmögliche Positionierung des Billstedt-Centers. Das Management aus einer Hand durch den langjährigen Centermanager gewährleistet eine optimale Abstimmung zwischen den Eigentümern. Wir freuen uns sehr auf die langfristige Zusammenarbeit mit der ECE und der Deutschen EuroShop.“ Wilhelm Wellner, CEO Deutsche EuroShop AG: „Für Billstedt ist diese Kooperation eine Bereicherung. Die Besucher des Centers können sich auf starke Marken freuen, von denen manche bisher noch nicht in Hamburg vertreten waren.“



Der Umbau der Fläche hat bereits begonnen. Anfang 2017 soll sie als runderneuerter Teil des Billstedt-Centers fertiggestellt sein. Das Billstedt-Center wurde im September 1977 eröffnet und wird seit April 1989 von der ECE betreut. Eigentümerin des Centers ist die Deutsche EuroShop AG. Das Center bietet auf rund 40.000 qm Verkaufsfläche rund 110 Shops. Den täglich im Schnitt rund 35.000 Besuchern stehen 1.500 Parkplätze zur Verfügung, eine U-Bahn- sowie zahlreiche Bushaltestellen befinden sich unmittelbar am Center.

Veröffentlicht am: 08.10.2015