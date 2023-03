Bis zu 50 % Heizkosten sparen

Neumünster (os) „Bei den heutigen Preissteigerungen im Energiebereich, ist eine moderne und energiesparende Heizung das A und O“, ist sich Sven Goede, Inhaber der SG Gebäudetechnik sicher. „Mit unserem Partner, der Fa. Solves Heizsysteme, gelingt es uns, die Heizkosten unserer Kunden, nur durch den Einbau einer neuen Heizung um bis zu 50 Prozent zu senken.“



Dabei spielt es keine Rolle, welches Heizsystem gewünscht wird. Gemeinsam mit dem Kunden ermittelt der Fachmann das passende Angebot. Anschließend werden die Materialien bestellt und die genauen Termine vereinbart. Die Spezialisten von SG Gebäudetechnik kümmern sich dann um den fachgerechten Einbau vor Ort – ganz egal, ob Solaranlage, Gas-, Öl- oder Pelletheizung.



Darüber hinaus bietet der Fachbetrieb verschiedene Bausteine, um die Werterhaltung der Heizungsanlage oder des Bades zu steigern. So sichert der Heizungs-Schutzbrief nicht nur den Wert, sondern die Kundendienst-Monteure sorgen bei der regelmäßigen Wartung auch für die Betriebssicherheit und einen günstigen Verbrauch der Heizung. „Der Einbau von energiesparenden Heizsystemen wird zudem vom Staat gefördert“, erklärt Sven Goede. So wird der Kunde auch beim Förderantrag vom Fachmann unterstützt. „Wir verkaufen einzigartige Produkte und Spitzenleistungen. Dabei beweisen wir mit jedem Auftrag, dass Qualität nicht teuer sein muss“, so Goede.

Veröffentlicht am: 01.12.2011