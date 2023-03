21.09.2016 | 10:00 Uhr | MW Media Workshop Hamburg | Hermannstraße 16, 20095 Hamburg



MW Media Workshop Hamburg (em) Blogs in PR und Marketing – Praxisseminar zum strategischen Einsatz und Konzeption



Immer mehr Unternehmen setzen ein eigenes Blog auf. Denn Blogs bieten zahlreiche Möglichkeiten: direkter Kundenkontakt, persönliche Einblicke hinter die Kulissen und schnelle Reaktion auf aktuelle Entwicklungen. Erfolgsversprechend sind Blogs aber nur dann, wenn dahinter eine zielgerichtete Content-Strategie und ein professionelles Blog Marketing steht.



Im Media Workshop „Blogs in PR und Marketing“ sind Mitarbeiter aus Pressestellen, Marketingabteilungen und PR-Agenturen richtig, die ein Corporate Blog betreiben möchten oder bereits Blog-Beiträge verfassen und veröffentlichen. Von Referent Kai Heddergott erfahren die Teilnehmer am 21. und 22. September 2016 in Hamburg, für wen und was sich der Einsatz von Blogs eignet und wie man seine Leser am besten anspricht.



Neben den speziellen Anforderungen an Textaufbau und Sprache, lernen die Teilnehmer den Umgang mit einem Blog-System und kennen die wichtigsten Begriffe und Techniken rund um das Bloggen. Sie erfahren, wie sie Blogaktivitäten planen und einordnen. Es werden die strategischen Ansätze als Grundlage für die weitere Planung vermittelt, um den Start oder die Optimierung des eigenen erfolgreichen Corporate Blogs zu ermöglichen.



Alle weiteren Informationen zum Inhalt, dem Referenten, dem Veranstaltungsort inkl. Uhrzeiten und die Möglichkeit zur Anmeldung finden Sie hier: www.media-workshop.de/seminare/2363







Veröffentlicht am: 14.06.2016