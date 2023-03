Botschafterin und Genussvermittlerin

Hamburg (em/ab) Mit dieser Mission ist Christa Schilbock seit nunmehr acht Jahren in Norddeutschland und seit dem vergangenen Jahr auch bundesweit unterwegs.



Hieß es noch vor zehn Jahren, dass der Trend immer mehr zu Convenienceprodukten ginge und künftig in den Küchen statt Herd und Backofen nur noch eine Mikrowelle gebraucht werden würde, so hat sich diese Entwicklung viel mehr in zwei Richtungen aufgeteilt: Auf der einen Seite werden tatsächlich die täglichen Mahlzeiten klein, schnell und unterwegs verzehrt. Demgegenüber hat aber das Essen und die vorherige Zubereitung in der Freizeit einen völlig neuen Stellenwert bekommen. So sind auch viele private Küchen heute die reinsten Technikzentren, denn ein besonderer Wert wird mittlerweile auf die Möglichkeiten, die Dampfgarer und Induktionskochfelder bieten, gelegt; und auch das gute alte Gas erlebt als Energiequelle für den Herd eine Renaissance. Ein weiterer Bereich hat ebenfalls eine positive Entwicklung und eine Hinwendung zu deutlich mehr Qualität bei Technik und eingesetzten Lebensmitteln vollzogen: das Grillen.



Nicht nur die allseits bekannten Hersteller von Grillgeräten aller Art haben hierzu beigetragen; auch Publikationen wie die Zeitschrift „Beef“ sorgen dafür, dass der wertvolle Rohstoff Fleisch wieder den Stellenwert bekommt, den er verdient. Landeten vor nicht allzu langer Zeit noch Discounter-Würstchen und zu Tode marinierte Nackensteaks als Saugmaterial für das dazu konsumierte Bier auf preiswert erstandenen Baumarktgrills, so sieht die Realität heutzutage ganz anders aus. Sechs Wochen gereifte Dry-aged-Rindfleisch- Edelteile räkeln sich nicht selten auf 500 Euro teuren Edelstahl-Prachtexemplaren. Vorspeisen und Desserts werden an gleicher Stelle gegart und hochwertige Gewürzmischungen veredeln das sorgsam zubereitete Grillgut. Fast jede Woche gründet sich in einer Ecke in Deutschland ein neuer Grillsportverein und was lange für hygienisch und logistisch unmöglich gehalten wurde, erfreut sich nun astronomischer Umsatzzuwächse: der Vertrieb von Fleischwaren über Onlineshops. Begünstigt und begleitet wurde diese Entwicklung sicherlich zu einem nicht unerheblichen Teil durch die inflationäre Zunahme von Kochsendungen und -shows in den Medien. Kochen macht Spaß und regt viele Zuschauer zur Nachahmung an. Allerorten entstehen in Deutschland Kochschulen und es werden auch schon erste Franchisekonzepte auf die Schiene gesetzt.



Teambuilding par excellence

Dabei steht allerdings das Kochen nur an zweiter Stelle, denn die einzelnen Kursveranstaltungen haben in erster Linie Eventcharakter. Sei es für den einzelnen Gast, im Freundeskreis, als eigene, neue Form des Junggesellinnenabschieds oder für Familienfeiern: Das gemeinsame Kochen wird hier immer stärker nachgefragt. Und in einem ganz besonderen Bereich gibt es noch reichlich Entwicklungspotential: Mit Kollegen zusammen zu Kochen ist Teambuilding par excellence. Man könnte es auch als „Hochseilgarten 3.0“ beschreiben. Denn das gemeinschaftliche Zubereiten eines mehrgängigen Menüs und dessen anschließender Verzehr in entsprechendem Rahmen lässt Teams auf einer völlig neuen Ebene einander näher kommen. Und in Verbindung mit Workshops und Tagungen lassen sich in dieser unkonventionellen Umgebung die spannendsten Ideen entwickeln. Liebe und Leidenschaft sind die besten Gewürze und Zutaten, wenn man damit Lebensmittel zubereitet. Und wenn Christa Schilbock kocht, sind diese Zutaten immer mit dabei.



Die Freude am Kochen und die Begeisterung für gute, handwerklich hergestellte Produkte kann man schmecken, riechen und fühlen. Diese Begeisterung weiter zu tragen, anderen Menschen das Gefühl und den Wunsch zu vermitteln, auch selbst nur gute und ehrliche Lebensmittel zu verwenden, das ist die Mission von Christa Schilbock. So ist „CHRISTA SCHILBOCK Kochschule & mehr“ nicht nur eine Kochschule, in der andere diese Leidenschaft aufnehmen, einatmen und schmecken können; sie bietet mit ihrem Unternehmen auch eine Plattform, auf der sich Firmen, Teams und Institutionen – von dieser Leidenschaft inspiriert – weiterentwickeln und zu neuen Ebenen aufmachen können. Und Christa Schilbock steht für ein Sortiment aus geschmackvollen Produkten mit einer Seele, die man schmeckt. Darin vereinigen sich Hersteller, die Tag für Tag Lebensmittel mit der gleichen Liebe und Leidenschaft komponieren, die in der Kochschule erlebbar gemacht werden. Durch Christa Schilbock wird Ernährung zum Erlebnis.



Foto: Christa Schilbock, Finalistin bei The Taste®, vermittelt nicht nur das „Handwerk“ Kochen, sondern auch die Begeisterung für diese Tätigkeit.

Veröffentlicht am: 18.06.2014