Branding Erfolgsfaktor 2016

Frankfurt (em/lm) Was haben Steve Jobs, Marc Zuckerberg, Helene Fischer und Thomas Gottschalk gemeinsam? Sie alle sind in gewisser Weise einzigartig und haben auf die eine oder andere Art und Weise ihre Branche verändert.



Und genau das muss eine Marke auch sein – EINZIGARTIG – ANDERS ALS DIE ANDEREN in der gleichen Branche. Oder noch besser – die Marke muss so einzigartig sein, dass Sie sogar eine Branche neu erfindet.



– Das hat Steve Jobs gemacht, indem er bekannte Welten wie die Welt des Mobiltelefons mit der Welt der Musik, der Zeitplanung und der PC-Welt verknüpft hat.



– Das hat Helene Fischer gemacht, indem Sie trotz sibirischer Wurzeln den deutschsprachigen Schlager durch Elemente aus Musical und Show à la LAS VEGAS neu erfunden hat.



– Das hat Thomas Gottschalk getan, als er die größte Show des deutschsprachigen TVs aus WETTEN, DASS ... ? gemacht hat.



– Und das hat Marc Zuckerberg getan, nachdem er mit Facebook eine neue Form des Social Media entdeckt hat wie keiner vor ihm.



In Zeiten, wo sich Unternehmen immer ähnlicher werden und ebenso deren Produkte immer austauschbarer, wird das Thema andersartiger Positionierung und Branding wichtiger denn je.



Auf die Positionierung kommt es an!

Das gilt nicht nur für Produkte und Unternehmen, sondern gerade auch für jeden Einzelnen, der beruflich so richtig erfolgreich sein will. Nur wer sich einzigartig positioniert, es versteht, sich exzellent zu „vermarkten“ und eine Ich-Marke kreiert, hat die Chance, im Kopf seiner Kunden die unangefochtene Nummer 1 zu werden und damit den Mitbewerbern das Fürchten zu lehren.



Lust mehr darüber zu erfahren?

Es gibt einige wenige Grundregeln, die man kennen muss, um das Thema Positionierung EINZIGARTIG zu leben. Es geht einfach darum, ein Original zu sein für Unternehmen und Unternehmerpersönlichkeiten. Es geht um den USP!

Es geht weiter darum, als Marke mit der Zeit zu gehen, sonst geht man mit der Zeit – wie ein alter Spruch uns wissen lässt. Nur wenige Marken haben es gut geschafft, diesen Wandel als Marke mitzumachen und trotz Veränderung, im Geiste der Kunden, weiterhin als beständig und gleichzeitig trotzdem stets modern zu wirken.



À la James Bond

Nehmen Sie nur als Positivbeispiele James Bond, die teuerste Filmmarke aller Zeiten. Trotz unterschiedlichster Darsteller in über 50 Jahren ist die Marke nicht weniger erfolgreich als vor fünfzig Jahren, ganz im Gegenteil. Während sich einiges wie die Art der Widersacher und Probleme dem Zeitgeist angepasst und immer wieder geändert hat, sind die Grundeckpfeiler des Konzeptes immer gleich geblieben. Spannung von der ersten bis zur letzten Minute, Lifestyle, schöne Orte, schnelle Autos und bezaubernde Frauen. Ein charmanter Bond der je nach Notwendigkeit von Productplacementeinnahmen mal „Martini geschüttelt, nicht gerührt“ trinkt oder neuerdings auch mal ein Heineken-Bier.



Andere Marken haben in unserer schnellebigen Zeit mangels Anpassung nur schlecht oder gar nicht in der alten Form überlebt. Denken Sie bitte nur an die unangetastete Marktführerschaft von Nokia und Motorola am Mobiltelefonsektor vor wenigen Jahren. Motorola gibt es bald gar nicht mehr, wie seitens des jetzigen chinesischen Eigentümers Lenovo am 8. Januar 2016 bekannt gegeben wurde. Nokia ist bekanntlich seit Verkauf der Mobilfunksparte, in der man jahrelang Marktführer war, an Microsoft 2014 zur Bedeutungslosigkeit degradiert worden.



– Was wurde aus Firmen wie Kodak oder warum hat Opel so an Image verloren in den letzten 25 Jahren und Audi parallel so viel gewonnen in der Oberklasse?



– Was sind die Spielregeln des Markenerfolges im 21. Jahrhundert?



– Was machen erfolgreiche Marken heute anders oder besser als die Verlierer in der jeweiligen Branche?



Diese Fragen habe ich mir erlaubt zu analysieren und zu beantworten und in einem Buch zusammenzufassen mit dem Titel „EINZIGARTIG – Mit authentischer Positionierung und Branding zum Erfolg“, welches Ende des Vorjahres erschienen ist.

Zu Eben diesem Thema darf ich auf der B2B NORD im April 2016 zu Ihnen sprechen. Ich freue mich darauf, Sie kennen zu lernen.

Veröffentlicht am: 03.02.2016