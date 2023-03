Brandschutz, auch für Boote!

Quickborn (em/lr) Problemlos, platzsparende Montage, schnellste Einsatzbereitschaft, kein Verlegen von Löschleitungen – das zeichnet die Aerosol Feuerlöschanlage für Boote der Firma GLORIA aus. Brandschutzexperte Bernd Maaß verfügt über das nötige Wissen und entsprechende Know-how, die Feuerlöschanlage zu montieren und zu warten. Mit seinem GLORIA Kundendienst verfügt er über die optimalen Kontakte, um alle notwendigen Teile problemlos zu beziehen.



„Die Aerosol-Feuerlöschanlage eignet sich zum Löschen von Bränden der Brandklasse B, also von brennbaren Flüssigkeiten“, erklärt Bernd Maaß. „Dort wo Bootsmotoren vor Brandgefahren geschützt werden müssen, bietet die GLORIA Aerosol Feuerlöschanlage rund um die Uhr optimalen Schutz.“ Das Prinzip ist ganz einfach. Der Feuerlöschgenerator wird im Motorraum des Bootes mit einer speziellen Halterung befestigt. Im Brandfall tritt das Löschmittel als fein verteiltes Aerosol durch einen elektrischen Impuls aus der Kartusche aus. Gelangt es in den Flammenbereich, nehmen die Partikel Energie auf – die Flamme im Motorraum erlischt. „Ein weiterer Pluspunkt ist, dass kaum Rückstände des Löschmittels hinterbleiben und die Bestandteile des Löschmittels umweltverträglich sind“, so Bernd Maaß abschließend. „Für genauere Informationen und bei Fragen stehe ich Ihnen gerne zur Verfügung!“



Foto: Immer sicher ans Ziel! Mit der GLORIA Aerosol Feuerschutzanlage im Motorraum kein Problem.

Veröffentlicht am: 20.08.2015