Brandschutz: Mehr als eine Richtlinie

Quickborn (em/sw) Brandschutz ist in vielen Unternehmen ein zum Teil unbeliebtes Thema. Es kostet Geld und was bringt es? Bernd Maaß, Schornsteinfegermeister und Gebäudeenergieberater, weiß: Brandschutz ist in Unternehmen, sei es im Dienstleistungsbereich wie auch in der Industrie, nicht zu unterschätzen.



Zudem ist jedes Unternehmen vom Gesetzgeber verpflichtet, sich um den Brandschutz zu kümmern. „Ein Brand kann jederzeit auch in Ihrem Unternehmen ausbrechen. Können Sie dann sagen: ,Alles in Ordnung’? Oft bekomme ich zu hören, dass ein Unternehmer seine Feuerlöscher lieber beim Discounter kauft und diese alle zwei Jahre austauscht, da das kostengünstiger sei“, berichtet der Brandschutzexperte. „Dazu möchte ich ein Beispiel aus der Praxis bringen. Ein Kunde von mir führt sehr erfolgreich ein griechisches Restaurant. Nun entstand in der Küche ein Brand, die Fritteuse fing Feuer. Der Griff zum Feuerlöscher war unerlässlich. Der billige Feuerlöscher vom Discounter sollte nun seine Leistung zeigen. Er funktionierte auch prompt. Was der Inhaber aber nicht bedachte: Es war ein Pulverlöscher. Dieser ruinierte die Küche und das Lokal musste vier Tage geschlossen werden. Natürlich ist der Schaden durch die Versicherung abgedeckt, aber der Ausfall für die Tage ist nicht greifbar und somit nicht abschätzbar.“



Vertrauen ist gut, Kontrolle ist besser

„Was viele nicht wissen: Es genügt nicht, dass der prüfende Fachmann Ihnen eine Plakette aufklebt, sondern Sie sind in der Mithaftung, wenn er seine Arbeit nicht richtig ausführt“, betont Bernd Maaß weiter. „Sehen Sie dem Experten genau auf die Finger, was er dort überhaupt macht. Wer eine gute Arbeit macht, lässt sich auch dabei beobachten. Haben Sie dazu weitere Fragen? Gerne stehe ich Ihnen dafür zur Verfügung oder besuchen Sie mich auf der B2B NORD am 28. November in der Messe- Halle Hamburg-Schnelsen.“

Veröffentlicht am: 29.11.2013