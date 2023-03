„Bringen Sie Ihr Unternehmen auf neuen Kurs!“

Hamburg (em/sw) Noch erfolgreicher Ziele verwirklichen mit Indo- Tec, dem Partner für Führungstrainings, Verkaufstrainings und strategische Beratung. Ob namhafter Großkonzern oder mittelständisches Unternehmen, Richard Möller und Brigitte Goizet bieten eine ganzheitliche Betrachtung des jeweiligen Unternehmens – kundenorientiert und individuell.



Oftmals bleiben im Tagesgeschäft die nötigen Impulse von innen auf der Strecke und Schwachstellen werden nicht aufgedeckt. In der Position des Spitzenmanagers fehlt es an Gesprächspartnern in Augenhöhe, die den eigenen Führungsstil ehrlich reflektieren. „In unseren Seminaren unterstützen wir Sie dabei, vertraute Pfade zu verlassen und neue Horizonte zu entdecken“, erklärt Brigitte Goizet. Richard Möller ergänzt: „Sie haben die Möglichkeit, gemeinsam mit Gleichgesinnten über Zukunftstrends zu diskutieren und neue Impulse zu entwickeln, um das Gleichgewicht zwischen Wandel und Stabilität zu meistern.“



Die Trainingsangebote dazu reichen vom Führungs-, Präsentations- und Kompetenztraining über offenes Verkaufstraining und Messetraining bis hin zu Team Training und Einzelcoaching, um nur einige zu nennen. Diverse Workshops runden zudem den Leistungskatalog ab. „Wir analysieren und erarbeiten Vorschläge und Strategien, entwickeln maßgeschneiderte Konzepte und pragmatische Lösungen, um sie dann gemeinsam mit Ihnen umzusetzten“, verspricht Richard Möller abschließend. Ihre langjährige Erfahrung in der strategischen und operativen Führung von Unternehmen ist für den Erfolg von Indo-Tec verantwortlich.

Veröffentlicht am: 18.11.2013