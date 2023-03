Hamburg - City (em) Sie wünschen sich ein erfolgreiches Businessleben, das ganzheitlich wirkt, auch auf Ihr Privatleben? Sie möchten mehr Umsatz und Ihr Einkommen erhöhen? Sie träumen von mehr Kunden, Verkäufen und Geschäftspartnern, vielleicht sogar von einem passiven Einkommen?



Sie erhalten Antworten auf folgende Fragen:



"Wie kann ich Herausforderungen im Business leicht nehmen und lösen? Was grenzt mich ein und bremst mich aus? Wie befreie ich mich davon in nur wenigen Minuten? Was sind die 5 stratosphärischen Erfolgsgesetze? Wie nutze ich meine Intuition, um mein Business effektiv voran zu bringen? Was ist für mich noch alles möglich? Welche Möglichkeiten gibt es für mich und mein Business, an die ich bisher noch nicht einmal gedacht habe?"



Sie erhalten an nur einen Tag, eine Vielfalt der weltweit besten, einfachsten und wirkungsvollsten Werkzeuge für die Praxis und zwar in der direkten Umsetzung! Erkennen und löschen Sie noch im Seminar mindestens drei erfolgsverhindernde Blockaden für mehr Freiheit, Reichtum, Erfolg und Glück im Business. Freuen Sie sich auf neue Erkenntnisse, befreiende Durchbrüche und wertvolle Kontakte.



Bringen Sie sich und Ihr Business auf den nächsten Level!



Interessiert?

Mehr Informationen und Teilnehmerstimmen hier: www.fokusfinder.de/hamburg

Tel.: 040 84052604



21.11.2015 | 10:00 Uhr | Hamburg - City | Glockengießerwall 17 , 20095 Hamburg



Veröffentlicht am: 02.09.2015