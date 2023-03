Brüderle diskutiert mit Unternehmern (Fotogalerie)

Henstedt-Ulzburg (ng) „Das hätte ich nicht erwartet, dieses authentische Auftreten. Hier hat man wirklich Aussagen gehört, die so im Bundestag nicht thematisiert werden“, so Ulf Pielke, Vorstandssprecher des HHG. – Der erste WirtschaftsDialog am 15. März mit dem Vorsitzenden der FDP-Bundestagsfraktion Rainer Brüderle begeisterte Unternehmer und Entscheidungsträger.



In lockerer Atmosphäre konnte ein ausgewählter Kreis aus Investoren, Unternehmern und Wirtschaftsförderern den ehemaligen Wirtschaftsminister zu seiner Einschätzung zu Wirtschaftsthemen und städtebaulichen Themen befragen. Bei einer durch die Wirtschaftsförderin Manja Biel geführten Ortsbegehung des überwiegend leer stehenden Einkaufszentrums neben dem Rathaus, war dann das geplante City Center Ulzburg Schwerpunkt der Diskussion.



Die Teilnehmer waren sich einig, dass dieser Meinungsaustausch in kleinem Kreis eine hervorragende Gelegenheit ist, sich mit führenden Politikern persönlich, direkt und „hautnah“ zu aktuellen Themen auszutauschen. „In der Zukunft sollen noch weitere WirtschaftsDialoge stattfinden. Das Besondere ist wirklich, dass wir hier keinen trockenen politischen Vortrag erleben, sondern eine lebhafte Unterhaltung zwischen den Anwesenden“, so Verlagsleiter Sven Boysen.



Veröffentlicht am: 20.03.2012