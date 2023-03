Buchen, fliegen und entspannen

Neumünster (ls/lm) Urlaub einmal anders! Unternehmer, die sich im Urlaub einfach entspannen wollen, ohne sich selbst um die Freizeitgestaltung kümmern zu müssen, sind bei Möller´s Reisedienst genau richtig.



„Wir planen unsere Reisen vom Abflug über abwechslungsreiche Tagesausflüge bis hin zur komfortablen Hotelunterbringung. Diesen Service nutzen gerade viel beschäftigte Unternehmer“, berichtet Silke Möller.



Der Geheimtipp

Ein besonderes Reiseziel ist die Blumeninsel Madeira – Portugals schwimmender Garten. Das Vier- Sterne-Hotel in Funchal bietet allen Erholungssuchenden komfortabel ausgestattete Zimmer und ein abwechslungsreiches Frühstücksund Abendbuffet. Um beim Sport neue Kraft für anstehende Seminare zu tanken, bietet ein Squashcourt und ein Tennisplatz genau die richtige Gelegenheit. Danach lädt das Hallenbad sowie der Außen- Swimmingpool zur Erholung ein.



Ein Urlaub – viele Eindrücke

„Um der gewohnten Büroumgebung zu entfliehen, können Sie Madeira auf verschiedenen Ausflügen bewundern“, so Peter Möller. Die Westinsel mit dem Aussichtspunkt Eira do Serrado, der Terrassenkulturlandschaft, dem Nonnendorf sowie weitere Ausflugsziele zeigen eine Welt voller Kontraste. Auch Madeiras Gebirge Pico do Ariero, der dritt höchste Berg Madeiras, verspricht eine üppig grüne Berglandschaft mit endlos langen Bewässerungskanälen. Der Anblick lässt den Alltagsstress vergessen. Das malerische Dorf Santana überzeugt durch die vielen, bunten Strohdachhäuser. Auch der Besuch des Botanischen Gartens von Funchal garantiert eine eindrucksvolle Pracht und Vielfalt der Pflanzenwelt. Die Ostinsel ist ein weiteres Highlight auf dieser Reise. „Lassen Sie sich überraschen und erleben Sie vom 22. bis 29. Mai die Blumeninsel Madeira – ein Geheimtipp für Erholungssuchende“, verspricht Silke Möller abschließend. Alle Informationen zur Blumeninsel Madeira und zu vielen anderen, wunderbaren Reisen gibt es unter Tel.: 0 43 21 / 93 77-0.



Foto: „Lassen Sie den Alltagsstress hinter sich und genießen Sie die Vielfalt Madeiras.“

Veröffentlicht am: 27.03.2014