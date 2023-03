Bürgerfest begeisterte Tausende

Norderstedt (kk) Mehrere Tausend Besucher feierten Ende August im Frederikspark beim großen Bürgerfest auf dem Spielpark und dem Thingplatz. Die EGNO und die Freiwillige Feuerwehr Friedrichsgabe luden erstmals gemeinsam ein: Die Besucher waren vom Angebot begeistert.



Anwohner, Gewerbetreibende, Vereine, Verbände und Interessensgruppen präsentierten sich am letzten Wochenende im August mit einem bunten Bürgerfest in Norderstedts Norden. Wieder einmal zeigte sich, dass die Menschen im Frederikspark feiern können. „Das Miteinander von Menschen im Frederikspark ist für uns gelebte Stadtentwicklung“, sagt Marc- Mario Bertermann, Geschäftsführer der EGNO. Während die ganz jungen Besucher auf der Hüpfburg tobten oder um die Wette Nägel einschlugen, freuten sich Eltern und Großeltern über die Musik der Oldie-Spaßband „Die Melker“ mit Grillwurst und Getränken.



EGNO bot Fahrradtaxi-Service, Glücksrad und Informationen

Den ganzen Tag über waren drei Fahrradtaxen auf der Straße Pilzhagen im Einsatz, die die Besucher zum Thingplatz oder zurück zum Spielpark fuhren. Auch umlagert war das Glücksrad der Entwicklungsgesellschaft Norderstedt, wo es neben süßen Kleinpreisen auch Frederikspark-Handtücher, Jungheinrich- Modellgabelstapler und die neuen Norderstedt-Rucksäcke zu gewinnen gab.



Fragen zu Straßenbau und weiterer Entwicklung

Im Infozelt der EGNO waren auch zwei Mitarbeiterinnen der Stadtplanung, die gemeinsam mit der EGNO Fragen rund um den Frederikspark und die weitere Planung im neuen Stadtquartier beantworteten. Das Besucherinteresse, beispielsweise an der Verlängerung der Oadby-and-Wigston-Straße, war groß. Im Bereich der Kuno-Liesenberg- Kehre, wo die EGNO selbst Grundstücke für Selbstständige und Gewerbetreibende verkauft, heißt es derzeit „Endspurt“. Nur noch vier Grundstücke sind bisher nicht bebaut. „Die Nachfrage im Gebiet werkstatt|wohnen ist so gut, dass wir vielleicht noch in diesem Jahr ausverkauft sind“, sagt Marc-Mario Bertermann.



Skateranlage kommt in 2013

Der Norderstedter Kinder- und Jugendbeirat, KJB, informierte über die geplante Skateranlage, die ab Frühjahr 2013 im Norden des Frederikspark entstehen soll. Auf dem Fest zeigten die Jugendlichen auch ihr Können mit Skateboard, Kickroller oder Rollerblades. Noch sucht der KJB Sponsoren. Die Anlage entsteht nördlich von EDEKA/ALDI an der AKN-Strecke. Hier können Sponsoren ihr Logo an den Pipes und Jumpers platzieren. Interessierte Unternehmer wenden sich bitte an die EGNO.

Veröffentlicht am: 24.09.2012