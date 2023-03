Büroartikel online bestellen: www.buero-best-online.de

Uetersen (em) Der neue Onlineshop vom BüroBest-Fachmarkt aus Uetersen ist jetzt freigeschaltet. Hier finden Gewerbetreibende und Selbstständige alles, was sie für die tägliche Büroarbeit benötigen. Neben einer großen Auswahl an Bürobedarf, sind auch Büromöbel und anderes Nützliches, wie Hygieneartikel, Kaffee und Konferenzbedarf rund um die Uhr bestellbar.



Dabei wird jede Lagerware, welche bis 16 Uhr bestellt wird, auch am gleichen Tag versendet. Ab 49 Euro netto sogar versandkostenfrei und ein 30-tägiges Rückgaberecht ist auch für die Firmenkunden selbstverständlich. Kundenkonten für einzelne Firmen können ebenfalls eingerichtet werden, sodass nur die benötigten Artikel individuell angezeigt werden. Und falls Fragen auftauchen, steht das gesamte BüroBest-Team selbstverständlich zur Verfügung, um schnellstmögliche Abhilfe zu schaffen. Neben der individuellen Kundenbetreuung, dem umfassenden Angebot und der Kompetenz der Mitarbeiter stellt der neue Onlineshop einen weiteren Garant dar, um die Bedürfnisse der Kunden optimal zu erfüllen – online oder offline.

Veröffentlicht am: 10.01.2013