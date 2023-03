Büroräume im neuen Licht erstrahlen lassen

Norderstedt (mr/jl) Mit der Raumausstattermeisterin Anja Fürstenberg von R. Suhr Innenausstatter sind Kunden rund um Sonnenschutz oder Sichtschutz bezüglich Schattenund Lichteinfall, bestens beraten wenn es mal wieder Zeit wird den Büroräumen neues Leben einzuhauchen.



„Wir arbeiten ausschließlich mit namhaften Herstellern wie ADO Goldkante, JAB, Germania oder Gardisette zusammen“, betont Anja Fürstenberg. „Gewiss sollen sich auch im Büro die Mitarbeiter wohlfühlen und die richtigen Lichtverhältnisse zum Arbeiten haben. Die Möglichkeit, die Textilien bedrucken zu lassen, zum Beispiel mit dem eigenen Firmenlogo, steigert zusätzlich den Wiedererkennungswert für die Kunden. Da das Thema Sicherheit in den Büros immer an erster Stelle steht, verwenden die Objekt-Spezialisten schwerentflammbare Stoffe, um das Risiko so gering wie möglich zu halten. Selbstverständlich kommen wir auch gerne zu Ihnen in das Unternehmen und messen vor Ort alles aus“, erklärt Anja Fürstenberg abschließend.



Foto: Mit neuen Jalousien lassen sich in den Büroräumen die optimalen Lichtverhältnisse für den Arbeitsplatz schaffen

Veröffentlicht am: 04.05.2018