Bund fördert Elektromobilität

Hamburg (em/sh) Das Bundesverkehrsministerium hat Fördermittel in Höhe von rund 8,6 Millionen Euro für ein Pilotprojekt bewilligt. Mit diesem soll erstmals ein Konzept zur systematischen Umsetzung von Ladeinfrastruktur für komplette Busbetriebshöfe erarbeitet werden.



Von der Gesamtzuwendung in Höhe von rund 8,6 Millionen Euro fließen allein rund 6,4 Millionen Euro an die HOCHBAHN für die Energieversorgung und die Ladeinfrastruktur des ersten von sechs Carports auf den Busbetriebshof Gleisdreieck. Am 30. Januar wurden die Zuwendungsbescheide in Berlin vom Parlamentarischen Staatsekretär Norbert Barthle des BMVI an die HOCHBAHN und die VHH sowie die Helmut- Schmidt-Universität übergeben.



Foto: www.mediaserver.hamburg.de © Christian Spahrbier

Veröffentlicht am: 19.03.2018