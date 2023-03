Burgfelde: Erster Bauabschnitt fertiggestellt

Bad Segeberg (em/mhp) Am 24. Mai war es soweit: Nach rund 13 Monaten Bauzeit wurde im neuen Gewerbegebiet Burgfelde in Bad Segeberg der erste Bauabschnitt fertig gestellt und für die Öffentlichkeit zugänglich gemacht.



Parallel starteten im Mai bereits die Bauarbeiten für den zweiten Bauabschnitt, der die Anbindung der Kaiser-Lothar-Allee an die Burgfeldstraße und die Erschließung des Mischgebiets bis zum November 2017 gewährleisten wird. Das Mischgebiet erfreut sich großer Nachfrage und ist aktuell komplett reserviert. Auch im Gewerbegebiet sind bereits 2,8 ha verkauft und zahlreiche weitere Grundstücke reserviert.



Weitere Informationen zum Gewerbegebiet Burgfelde und zu weiteren Gewerbeflächen im Kreis Segeberg finden Sie unter www.wks-se.de/immobilien.

Veröffentlicht am: 06.07.2017