26.04.2016 | 09:00 Uhr | AOK NORDWEST | Edisonstr. 70, 24145 Kiel



AOK NORDWEST (em)

Betriebliche Gesundheitsförderung - Burnout-Prävention im Unternehmen



Umfassende Informationen zu allen Themen in Zusammenhang mit Betrieblicher Gesundheitsförderung (BGf). Die Seminare richten sich insbesondere an:

Unternehmer

Personalsachbearbeiter

Steuerberater und deren Mitarbeiter

Mitarbeiter in den Lohn- und Gehaltsbüros



Das Seminar ist kostenfrei!



Anmeldungen über Jennifer Pappas - 0431 605-22261 oder online unter: http://www.aok-business.de/nordwest/tools-service/seminare/





Veröffentlicht am: 03.02.2016