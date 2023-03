Business-Fotos: Der erste Eindruck zählt

Fragen tauchen auf: Welche Fotos möchten Sie für Web oder Print verwenden? Welche Fotos dürfen Sie überhaupt verwenden? Wie können Sie vielleicht eigenständig Fotos erstellen? Lieber draußen oder in Gebäuden oder gar im Studio? Und woher bekommen Sie einen wirklich guten Fotografen?



Häufig endet das Projekt so: Selbstständige kaufen günstige Fotos in Bildagenturen und mischen diese mit eigenen Schnappschüssen. Damit wird der gewünschte Effekt - sich optimal zu präsentieren und Vertrauen zu schaffen - verfehlt.



In diesem Workshop erfahren Sie, wie Sie selbst ansprechende Fotos erstellen, Agenturmaterial nutzen und worauf Sie bei der Arbeit mit Fotografen zu achten haben.



02.03.2016 | 17:00 Uhr | Unternehmensberatung Claudia Kirsch

Ehrenbergstraße 59, 22767 Hamburg



Veröffentlicht am: 18.01.2016