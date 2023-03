Business-Lunch im Musterzimmer Opening Okt´15

09.07.2015 | 11:30 Uhr | RAMADA Hotel Hamburg City Center im ADAC Gebäude | Amsinckstraße 41 , 20079 Hamburg



RAMADA Hotel Hamburg City Center im ADAC Gebäude (em) Nutzen Sie Ihre Mittagspause und machen einen Zwischenstopp in unserem Musterzimmer

vom RAMADA Hotel Hamburg City Center in der Amsinckstraße. Seien Sie dabei und

werfen einen exklusiven Blick in unsere neuen Zimmer.

Am Donnerstag, den 09. Juli 2015 von 11.30 bis 13.30 Uhr erwarten wir Sie mit

kulinarische Leckereien und Neuigkeiten zu unserer spannenden Eröffnung im Oktober 2015.

Wir freuen uns auf Sie!



Bitte beachten Sie die begrenzte Teilnehmerzahl.

Wir bitten um Ihre Anmeldung bis zum 01.Juli 2015 an:



Regionalverkaufsteam Hamburg

Friederike van Westen, Sven Richter, Stefanie Lange

E-Mail: verkauf.hamburg@h-hotels.com



Bei Rückfragen rufen Sie uns auch gern an:

+49 40 72595176







Veröffentlicht am: 04.06.2015