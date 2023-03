Business Speed Dating: Kontakte knüpfen im 3-Minuten-Takt

Bad Segeberg (em/nl) Geschäftspartner gesucht?! Die Wirtschaftsförderung Raum Bad Segeberg lädt gemeinsam mit dem Regenta Verlag als Mediapartner vorausschauende Unternehmer zum ersten REGIONET Business Speed Dating am 11. April in das Haus der Wirtschaft ein. Markus Trettin, Wirtschaftsförderer der Stadt Bad Segeberg, garantiert allen Besuchern interessante Gespräche und innovative Ideen.



„Wir laden Sie herzlich zum ersten REGIONET Business Speed Dating ein. Nutzen Sie die Chance, zahlreiche potenzielle Geschäftspartner aus den vier REGIONETKommunen Bad Segeberg, Wahlstedt, Fahrenkrug und Schackendorf zu treffen und sich über Produkte, Dienstleistungen oder Ideen auszutauschen“, lädt Markus Trettin ein. „Im Anschluss an das Business Speed Dating haben Sie noch die Möglichkeit, die neu geknüpften Kontakte bei leckerem Buffet zu vertiefen. Wir freuen uns auf Ihre Anmeldung bis zum 5. April.“ Die Teilnahme an der Veranstaltung im Restaurant Luzifer ist kostenlos. Die Anzahl der Plätze ist jedoch begerenzt. Die ersten 30 Anmeldungen sind mit dabei.



Interessierte Unternehmer sollten sich schnellstmöglich per E-Mail an Markus.Trettin@BadSegeberg.de anmelden. Die geografisch günstige Lage zwischen Kiel, Lübeck, Neumünster und Hamburg und die sehr gute Anbindung an die Autobahnen A20 und A21 bei günstigen Grundstückpreisen machen den Standort für Unternehmen jeglicher Branchen interessant. Vorteilhaft ist auch die Anbindung sämtlicher Orte an das HVV-Einzugsgebiet. „Wir freuen uns, die Wirtschaftsförderung Raum Bad Segeberg als Veranstaltungspartner bei diesem interessanten und außergewöhnlichen Treffen für Unternehmer unterstützen zu können“, so Verlagsleiter Sven Boysen. „Beim Business Speed Dating können sich die Unternehmer aus der Region austauschen und schnell und einfach neue Kontakte knüpfen. Egal, welche Idee Sie haben, hier finden Sie Unterstützung“, so Markus Trettin abschließend.



Foto: Haus der Wirtschaft

Veröffentlicht am: 20.03.2013