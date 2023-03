BusinessPitch Video auf der B2B NORD

Hamburg (fg) Wer sind Sie – Was tun Sie –Warum unbedingt mit Ihnen? Diese drei Fragen bilden die Grundlage für die BusinessPitches, die der Regenta Verlag an Stand 115 im Erdgeschoss aufnimmt.



Unternehmen bietet sich hier die Möglichkeit in 90 Sekunden ihre Stärken, Angebote und Geschäftsfelder herauszustellen, und so potenziellen Kunden sozusagen in einer Videovisitenkarte einen ersten überzeugenden Einblick für eine künftige Zusammenarbeit zu geben. Zeigen Sie was Sie und Ihre Ideen so besonders macht.



Die BusinessPitches werden auf der Seite www.B2B-NORD.DE/BUSINESSPITCH kostenlos veröffentlicht sowie auf www.B2B-NORD-MOBIL.de und können auch direkt auf die eigene Homepage eingebunden werden.

Veröffentlicht am: 08.04.2015