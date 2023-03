BusinessPitches beim BusinessFrühstück

Norderstedt (jj/ab) Ob innovative Lösungen zur Datensicherung, moderne Einrichtungskonzepte, topausgestattete Firmenfahrzeuge oder unternehmerische Beratungsangebote – jeder Unternehmer muss sein Produkt oder seine Dienstleistung angemessen bewerben und einem möglichst breiten Publikum vorstellen, um dauerhaft erfolgreich zu sein.



Ebenso wichtig wie die Produktpräsentation ist jedoch die Selbstdarstellung des Unternehmers. „Wer arbeitet schon gerne mit jemandem zusammen, der unsicher oder sogar unsympathisch auftritt? Oder andersrum: Wer gibt vertrauensvolle Aufträge an jemand unbekannten? Niemand“, gibt Birgit Wieczorek zu bedenken. „Die Mitglieder des BDS Nord haben bereits beim letzten BusinessFrühtück eine neue, direkte Art der Vorstellung erlebt. In einem BusinessPitch – das ist ein etwa 90- sekündiges Video – stellen sie sich und ihr Unternehmen kurz vor. Die Videos sind auf der Onlineseite www.BDS-Nord.de sowie auf www.B2B-NORD.de zu sehen. Auch beim BusinessFrühstück am 8. September im Park Hotel in Norderstedt werden wieder Videovorstellungen gedreht. Interessierte Mitglieder melden sich bitte vorab für die Erstellung eines BusinessPitches bei der ersten Vorsitzenden, Birgit Wieczorek, per E-Mail unter Info@BDS-Nord.de an. Auch Nicht-Mitglieder sind natürlich herzlich willkommen, beim BusinessFrühstück ab 8 Uhr mit den Mitgliedern des BDS Nord in Kontakt zu treten und mehr über den Verein zu erfahren.

Veröffentlicht am: 27.05.2015