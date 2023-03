BWL-Know-how für Meister und Techniker

19.08.2015 | 17:00 Uhr | Wirtschaftsakademie Schleswig-Holstein | Ramskamp 8, 25337 Elmshorn



Wirtschaftsakademie Schleswig-Holstein (em) Eine praxisnahe Kombination aus kaufmännischem und technischem Wissen – das bietet die Weiterbildung zu technischen Betriebswirten (IHK). Die Wirtschaftsakademie Schleswig-Holstein in Elmshorn informiert am 19. August über diesen Lehrgang in Teilzeit. Interessierte erfahren ab 17:00 Uhr in der Wirtschaftsakademie am Ramskamp 8, alles zu Inhalten, Perspektiven und Fördermöglichkeiten.



In der Weiterbildung stehen in 660 Unterrichtsstunden unter anderem Unternehmensführung, Personalmanagement, Controlling sowie Absatzwirtschaft auf dem Programm. Voraussetzungen für die Teilnahme: Eine erfolgreich bestandene Aufstiegsfortbildung wie beispielsweise zum Meister oder Techniker oder ein Abschluss als Ingenieur sowie Berufspraxis. Der berufsbegleitende Lehrgang startet am 17. November.



Weitere Informationen zur kostenlosen und unverbindlichen Informationsveranstaltung bei Christiane Becker von der Wirtschaftsakademie unter (0 41 21) 795 - 130 oder per E-Mail an christiane.becker@wak-sh.de.





Veröffentlicht am: 18.08.2015