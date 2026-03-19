Veröffentlicht am 19.03.2026

Henstedt-Ulzburg. Eine Nachricht, die viele Bürger in Henstedt-Ulzburg befürchet hatten - mit C& A wird der nächste große Mieter des CCU seine Filiale schließen.

Gerüchte darüber kursierten bereits seit einiger Zeit in der Region – unter anderem gestützt durch Hinweise aus der Belegschaft sowie die Information, dass Mitarbeitende künftig im Herold-Center in Norderstedt eingesetzt werden sollen.

Wie unter anderem das Abendblatt berichtete hat das Bekleidungsunternehmen C&A bestätigt, seinen Standort im City Center Ulzburg (CCU) in Henstedt-Ulzburg in diesem Frühjahr zu schließen und erklärt, das Filialnetz werde regelmäßig überprüft, was gelegentlich zu Anpassungen führe. Nähere Gründe für die Entscheidung nannte das Unternehmen nicht.

Für das CCU und den Einzelhandel in der Ortsmitte ist der Abgang eines solchen Ankermieters ein empfindlicher Verlust.