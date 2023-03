Center Parcs Bispingen feiert 20 jähriges Jubiläum

Köln (openPR) Am 12. Juli 2015 feiert der Park Bispinger Heide seinen 20. Geburtstag und lädt zum Tag der offenen Tür ein.



Im Jahr 1995 eröffnete mit dem Park Bispinger Heide der erste Center Parcs in Deutschland – eine Innovation für Kurzurlaub mit der ganzen Familie ganz in der Nähe von Hamburg. Statt Camping ermöglichten fortan Ferienhäuser eine Kombination aus Erholung und Freizeitaktivitäten mitten in der Natur. Die Nachfrage nach diesem Konzept war so groß, dass Center Parcs heute insgesamt fünf Ferienparks in Deutschland betreibt.



Inmitten der Lüneburger Heide bietet der Park Bispinger Heide beste Voraussetzungen für einen Urlaub in der Natur. Das weitläufige Areal lässt sich bequem mit dem Fahrrad oder zu Fuß entdecken und die Hansestadt Hamburg ist auch nur eine Stunde entfernt. In den letzten 20 Jahren hat der Park Bispinger Heide eine enorme Entwicklung durchlebt und sich den stetig wechselnden Bedürfnissen der Gäste angepasst.



Drei Jahre nach der Eröffnung wurde die Action Company eingeführt, die Besuchern fortan eine breite Auswahl an sportlichen Aktivitäten bietet. Das subtropische Badeparadies Aqua Mundo, das bereits seit 45 Jahren wichtiger Bestandteil des Erfolgskonzepts von Center Parcs ist, wurde 1998 erweitert und lädt mit seinem Wellenbad und diversen Wasserrutschen zum Plantschen und Entdecken ein. Gäste entspannen in Whirlpools, Dampfbädern, im Lagunenbad und der Sauna. Für mehr Wellness und Entspannung sorgt das Wellness-Center Nature & Spa, das sich 2001 in der Anlage etablierte.

Durch die stetige Entwicklung des Aktivitätenprogramms innerhalb der letzten 20 Jahre bietet der autofreie Park Kindern, Jugendlichen und Erwachsenen heute über 60 spannende Aktivitäten. Kinderschminken, Bingo spielen und die Kids Parade mit Orry und seinen Freunden warten in der Center Parcs Academy. Zusammen mit Animateuren entdecken und erforschen die Jüngsten die Natur- und Tierwelt und lernen sie zu verstehen. In speziellen Programmen schlüpfen sie in die verschiedensten Berufe und umsorgen so auch das eigene Pony. Kleine Besucher spielen auf dem Baluba Indoor Kinderspielplatz, der im Jahr 2007 gebaut wurde. Auf Jugendliche und Erwachsene wartet hingegen Adrenalin pur: Klettern, Seilbahnrutschen, Rafting oder Tauchen steht auf dem Programm. Sportliche Aktivitäten wie Badminton, Tischtennis, Bowling oder Beachvolleyball bieten Spaß für die ganze Familie.



Auch das Restaurantangebot hat sich in den letzten Jahren stetig erweitert. Seit 2003 verbreitet der Afrikanische Wintergarten um das Market Restaurant exotisches Flair. Center Parcs bietet seinen Gästen einen Urlaub der besonderen Art, denn neben Ferienhäusern der Kategorie Comfort, Premium und VIP lädt der Park Bispinger Heide seit den Jahren 2008 und 2009 dazu ein, die Nächte in einem von der Natur inspirierten Eden-Premium-Ferienhaus zu verbringen oder die einzigartigen Hausboote und Baumhäuser zu erleben. 2012 wurden alle VIP-Häuser renoviert und den Bedürfnissen der Gäste angepasst.



Auch die Region Bispingen überzeugt Urlauber mit einer Vielzahl von Veranstaltungen, Ausstellungen oder geführten Rad- und Wandertouren, die sich über die Jahre etabliert haben und über die Touristeninformation vor Ort gebucht werden können. Der Bispinger Tourismusverein ist zudem für die Entwicklung von touristischen Produkten zuständig und ermöglicht in Zusammenarbeit mit Center Parcs den Einsatz eines umweltfreundlichen Solarzugs. Dieser fährt zwei Mal am Tag in die Region Bispingen und Umgebung und ist ein neues Highlight des Parks Bispinger Heide. Der neue geräuschlose und emissionsfreie Parkzug bringt ab sofort Besucher des Parks mühelos und kostenfrei durch die weitläufige Anlage.



Am 12. Juli 2015 lädt der Park Bispinger Heide zu seinem 20-jährigen Bestehen zum Tag der offenen Tür ein, an dem Besucher neben Animationseinlagen und kleinen Köstlichkeiten die gesamte Anlage kennenlernen können.



Veröffentlicht am: 09.07.2015