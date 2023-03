Chancen erkennen und neue Wege gehen

Hamburg (kv/fg) Sechs Top Speaker der German Speakers Association e.V. werden auf der kommenden B2B NORD in der MesseHalle Hamburg-Schnelsen wieder Einblicke und Denkanstöße in verschiedenste Themenbereiche geben. Innovation, Vertrieb, Recruiting, Mitarbeiterförderung, Verkauf oder auch die Stimme als Verkaufsinstrument stehen im Fokus der renommierten Keynote Speaker.



„Potenzialintelligenz – Unternehmenserfolg in Zeiten des Wandels“ ist das Thema von Brigitte Herrmann, Inhaberin des Beratungsunternehmens Inspirocon. Als Business Coach und Rednerin zeigt Herrmann auf, wie Unternehmenserfolg trotz demografischer Entwicklungen, zunehmender Komplexität und Dynamik nachhaltig gelingen kann. Wichtig hierbei ist, die darin liegenden Chancen zu erkennen und neue Wege zu gehen. Dies bedeutet auch für die Personalarbeit einen Paradigmenwechsel, wenn es um einen der wichtigsten Wettbewerbsfaktoren geht: die Menschen im Unternehmen und deren individuelles Potenzial.



Brigitte Herrmann begleitet Fach- und Führungskräfte wie auch Selbständige im Karrieremanagement und Unternehmen in der Optimierung von Recruitingprozessen. Als Kooperationspartner renommierter Personalberatungen besetzte sie zuvor 15 Jahre lang Spezialisten und Führungskräfte-Positionen – im Topmanagement bis zum Vorstand. Brigitte Herrmann ist Branchen-Generalistin und mit ihrer Erfahrung aus mehr als 7.000 Interviews gehört sie zu den Profis in der Profilund Potenzialanalyse. Als Rednerin verpackt sie ihr fachliches Wissen aus Headhunting, Recruiting und Potenzialmanagement in zukunftsorientierte Vortragsthemen und gehört zu den Top 100 Excellence Speakern in Deutschland.



Der klassische Berufsverkäufer ist schon fast ein Fall fürs Museum. Stattdessen verkaufen heute immer mehr Nicht-Verkäufer täglich direkt und selbst – ein Produkt, eine Dienstleistung, das eigene Image. Sie alle wollen gute Geschäfte machen. Aber wie geht das? Stephan Heinrich zeigt in seinem Vortrag „Der Verkäufer ist tot – es lebe der Verkauf“ wie es geht. Menschen wollen nicht überzeugt werden, sie wollen auf Augenhöhe Gespräche führen und sich dann selbstständig entscheiden. Deshalb zeigt dieser Vortrag nicht, wie Sie Interesse erzeugen, sondern wie Sie vorhandenes Interesse finden und für die Kaufentscheidung nutzen. Und wie Sie Geschäftspartner in die Lage versetzen, sinnvolle Entscheidungen zu treffen: Kaufentscheidungen, Projektentscheidungen, Investitionsentscheidungen, Kooperationsentscheidungen; damit Sie dauerhaft profitable Geschäftsbeziehungen führen werden. Stephan Heinrich und sein Team machen Beziehungen im Business ertragreich. Internationale Marktführer ebenso wie mittelständische Unternehmer schätzen seine humorvolle, präzise und klare Art, mit der er entscheidende Konzepte vermittelt und nachhaltig verankert. Mit seinem Podcast erreicht er wöchentlich zehntausende von Unternehmern und Führungskräften. Auf Basis seiner über zwanzigjährigen Erfahrung in leitenden Positionen hat er sich seit 2001 als führender Experte für den Vertrieb an Geschäftskunden profiliert.



Stephan Heinrich ist CSP Certified Speaking Professional, ausgezeichnet mit dem Internationalen Deutschen Trainerpreis 2012/13, er ist Expertenmitglied im Club 55 und Professional Speaker der German Speakers Association. Auf der Business Plattform XING hat der Redner die Gruppe Vertrieb & Verkauf bereits 2003 ins Leben gerufen, die heute mit rund knapp 100.000 Mitgliedern zu den größten und aktivsten Gruppen gehört.



Informationen zu Deutschlands größter regionaler Wirtschaftsmesse finden Sie auf www.B2B-NORD.de/Messe. Standbuchungen nimmt die Event-Abteilung des Regenta Verlages per E-Mail an Info@B2B-NORD.de und per Telefon unter 0 41 92 / 819 69-58 entgegen.

Veröffentlicht am: 20.08.2015