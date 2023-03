Neumünster/Pinneberg/Segeberg (em/sh) Wie stehen die Chancen für deutsche Mittelständler in China? Antworten auf diese Frage lieferte Jörg Höhn, Geschäftsführer des German Centre Beijing, auf Einladung der Sparkasse Südholstein im Hotel „Dreiklang“ in Kaltenkirchen. Die Sparkasse hatte ihre Firmenkunden zu dem exklusiven Vortrag eingeladen, um ihnen die Möglichkeiten des Marktes in Fernost für den regionalen Mittelstand aus erster Hand näherzubringen.



Jörg Höhn erläuterte die aktuelle wirtschaftliche Lage in China und gab wertvolle Hinweise, wie sich deutsche Unternehmen dort aufstellen sollten. Der 38-jährige leitet seit 2011 das German Centre Beijing und betreute bereits zahlreiche Firmen in allen praktischen Aspekten eines Markteintritts in China. Das German Center Beijing unterstützt deutsche Unternehmen durch Büros, Services und den schnellen Zugang zu Netzwerken, um dort schnell Fuß zu fassen und durchzustarten.



China ist die größte Handelsnation der Welt, die zweitgrößte Volkswirtschaft der Welt, drittgrößter Investor weltweit und Ziel der meisten Direktinvestitionen. Deshalb lautet das Fazit des Experten: China ist ein strategischer Markt für deutsche Unternehmen.



Die Ausführungen von Jörg Höhn trafen auf reges Interesse der Unternehmer, die ihre Fragen am Anschluss an den Vortrag bei einem Business-Frühstück vertieften.

Veröffentlicht am: 31.05.2016