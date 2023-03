Chefin krank - Firma tot?

20.09.2016 | 18:30 Uhr | IHK zu Kiel, Zweigstelle Elmshorn | Kaltenweide 6, 25335 Elmshorn



IHK zu Kiel, Zweigstelle Elmshorn (em) Versicherungsmaklerin Veronika Podzins erläutert an diesem Abend, wie sich Unternehmerinnen und Freiberuflerinnen bei Krankheit oder Notfall absichern können. Sie erfahren, wie Ihr persönlicher Notfallplan für Vollmachten, Einkommensabsicherung, Kinder & Haushalt, Krankenversicherung, Finanzplanung, Altersvorsorge etc. aussehen kann. Risikomanagement und Finanzplanung ist für Unternehmen jeder Größe wichtig. Welchen “Notfallplan“ brauchen Sie als Unternehmerin um schwere Zeiten durchzustehen?

Referentin: Veronika Podzins, Versicherungsmaklerin

Was noch? Bringen Sie gern Ihre Visitenkarten und/oder Flyer mit.

Anmeldung: bitte melden Sie sich an unter bindabei@spitzenfrauen-im-norden.de.

Kostenbeteiligung für den Abendimbiss: 5 €







Veröffentlicht am: 24.08.2016