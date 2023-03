Chillen und Grillen am See

Norderstedt (em/mp) Bereits zum zweiten Mal trifft sich der BDS am 20. Juni im Stadtpark, um bei leckerer Grillwurst und angenehmen, informativen Gesprächen den Feierabend einzuläuten. Der Eintritt ist für BDS Mitglieder und deren Familie frei. Die Mitglieder, die sich vorab anmelden, bekommen vom BDS Vorstand allerdings einen Welcome Drink spendiert.



„Zusammen wollen wir in lockerer Plauder- Atmosphäre über die wichtigen und unwichtigen Themen der Region beim Blick über den schönen Stadtparksee von Norderstedt sprechen“, so die erste Vorsitzende des BDS, Birgit Wieczorek. „Jeder darf natürlich auch potentielle BDS Anwärter mal mitbringen.“ Das Chillen und Grillen findet am 20. Juni ab 18.30 Uhr im Arriba Strandbad im Stadtpark Norderstedt in der Gastronomie statt. Anmeldung bitte unter info@bds-norderstedt.de mit eigenem Namen und denen der Gäste.



Frühaufsteher aufgepasst!

Nichts für Morgenmuffel ist das beliebte BDS Business-Frühstück im Park Hotel Norderstedt. Die nächsten Termine sind der 21. Juni und der 16. August. Im Juli macht das Business-Frühstück eine kleine Sommerpause. Alle Informationen zu den Veranstaltungen des BDS Norderstedt auch online unter www.bds-norderstedt.de.

