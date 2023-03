Coaching Extrem: Grenzen überwinden mit Joe Alexander

Hamburg (nl/mo) Coaching einmal anders! Die Aussteller und Besucher der B2B Nord erhalten am 25. April neue Einblicke in die Möglichkeiten des Themas Coaching mit einem Top-Act der Eventbranche: Joe Alexander, mehrfacher Weltrekordhalter, präsentiert in der MesseHalle Hamburg- Schnelsen innovative Methoden für Teambuildingmaßnahmen und Trainingskonzepte.



Bekannt aus TV-Shows wie „Wetten, dass ...“, „Galileo“ oder „TV TOTAL“, überzeugt Joe Alexander mit Kreativität, außergewöhnlichen Ideen und spektakulären Darbietungen als Weltrekordhalter, der Pfeile mit einer Geschwindigkeit von 100 km/h mit bloßer Hand und verbundenen Augen fängt. Ebenso als Coach, der seine Energie und Innovationen in Trainingsmaßnahmen weiter gibt. Mit seiner Eventagentur, der Joe Alexander Entertainment Group, bietet das Multitalent ein Komplettpaket für Führungskräfte und Unternehmer. In Einzel- oder Gruppenmaßnahmen entdecken die Teilnehmer neue Seiten an sich selbst, überwinden ihre eigenen Grenzen, gewinnen Selbstvertrauen und schöpfen neue Energie und Motivation.



„Business Samurai – Wecke den Krieger in Dir!“

Wer sich erfolgreich in der Geschäftswelt schlagen und auf dem Business-„Schlachtfeld“ effektiv verteidigen und angreifen will, braucht überzeugende Ideen. Joe Alexander hat das „Business Samurai“-Programm entwickelt, um den Ehrgeiz von Managern und Führungskräften zu wecken. Auf der B2B Nord erfahren Aussteller und Besucher mehr über das Konzept, das Praxis und Theorie vereint und den Kampfgeist nach „mehr“ weckt.



Bahnbrechende Rekorde und pures Adrenalin

Die Liste scheint schier unendlich: Joe Alexander ist Showman, Schauspieler, Choreograph, Stunt- Koordinator, Fight-Director, Kampfsportler und Motivationstrainer in einer Person. Ebenso vielseitig wie er selbst, ist sein Ideenreichtum. Angefangen als Kampfsportler, der erfolgreiche Meistertitel holte, stellte der Entertainer, der in Beirut geboren ist, Weltrekorde der Extraklasse auf. Coachingseminare mit einem hohen Spaßfaktor, neuen Methoden und packende Teambuildingmaßnahmen sind das Erfolgsrezept für Unternehmer. Für die Aussteller und Besucher der B2B Nord bietet sich die ideale Gelegenheit, sich am 25. April von der langjährigen Erfahrung und der Philosophie von Joe Alexander zu überzeugen.



Foto: Bekannt aus „Wetten, dass ...“, „Galileo“ und „TV TOTAL“ coacht Joe Alexander auf der B2B NORD interessierte Unternehmer.

Veröffentlicht am: 14.08.2014