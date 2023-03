Tangstedt (sw/ab) Pferde als Trainingspartner für Menschen – klingt ungewöhnlich? „Für vieles reicht ein Coach, für manches braucht man ein Pferd“, weiß Beate Gröchenig, Gründerin von coaching by horses. Die Diplom- Betriebswirtin verfügt über 25 Jahre Berufs- und Managementerfahrung und weiß somit genau, wovon sie spricht.



„Wir bieten klassisches Coaching, Führungskräftetraining und Seminare für Kleingruppen und Einzelpersonen“, so der erfahrene Coach. „Coaching ist eine professionelle und persönlichkeitsorientierte Beratung am und mit dem Menschen. Unsere Begleitung unterstützt Sie dabei, eigenständige Lösungen Ihrer Anliegen herbeizuführen, Leistungspotenziale zu optimieren und gesunde Lebenszusammenhänge herzustellen. Beim Führungskräftetraining richten wir den Fokus auf Ihre individuelle Personalentwicklungs- und Unternehmensziele. Unsere Seminare beziehen sich auf Themen wie Burn-out- Prävention, Selbstbehauptung oder Stärkung der Intuition.“



Doch warum ein Pferd als Trainingspartner? „Pferde spiegeln ganz natürlich unsere innere Körpersprache. Unsere mentalen und praktischen Übungen mit Pferden setzen Selbsterkenntnisse über Ihre Persönlichkeit und Führungseigenschaften frei. Sie holen so jeden Teilnehmer genau dort ab, wo er gerade steht. Die Arbeit mit dem Pferd ist immer ein erlebnisbezogenes Lernen“, erklärt Beate Gröchenig. „Durch unsere professionelle Begleitung können Sie das Erlebte in den beruflichen Alltag dauerhaft übertragen. Erfahrungen im Umgang mit Pferden sind für Sie persönlich als Teilnehmer nicht erforderlich.“



Foto: Beate Gröchenig: „Für uns zählt Lernen durch Tun und Erleben.“

Veröffentlicht am: 25.06.2013