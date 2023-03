Comeback von „Maren & AC“ ab August

Hamburg (em/nl) Ab dem 5. August moderieren Maren Bokkholdt und Andreas Clausen alias „Maren & AC“ wieder die Morning- Show von alsterradio 106,8 rock´n pop. Eine repräsentative Hörer-Umfrage, die im letzten Monat vom Sender durchgeführt wurde, spricht sich klar für ein Comeback des Duos aus. Die beiden Moderatoren haben zuvor bereits acht Jahre in „Maren & AC am Morgen“ die Hamburger geweckt.



Endlich kehren sie nach Hause zurück! „Unsere Hörer haben sich eindeutig entschieden. Wir freuen uns auf das Comeback des Jahres“, so Florian Wittmann, neuer Programmdirektor des Senders. Nach Differenzen über die Ausrichtung des Programms, verließ „AC“ im vergangenen Sommer den Sender auf eigenen Wunsch. „Aber die Hamburger lieben ,Maren & AC’ und sie lieben die Hamburger. Im Zuge der neuen Morning-Show erfolgt ein Relaunch von alsterradio 106,8 rock´n pop: Neben neuer Programmstruktur und neuem On- Air-Design wird auch die Musikausrichtung überarbeitet. Dafür werden die Ergebnisse der größten Hörer-Befragung der Sendergeschichte bis zum Sommer ausgewertet. Der jetzige Morgenmoderator Lars Lorenz, der auch hervorragende Werte von den Hamburgern bekommen hat, übernimmt zum Wiedereinstieg von „Maren & AC“ die Vormittagssendung bei alsterradio 106,8 rock´n pop.



Foto: Das beliebte Duo freut sich auf einen erneuten Start.

Veröffentlicht am: 25.06.2013