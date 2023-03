Commerzbank wächst im Süden Schleswig-Holsteins deutlich

Die niedrigen Zinsen sorgen weiterhin für eine hohe Nachfrage nach Immobilien in Schleswig-Holstein. „Im ersten Halbjahr 2015 haben wir in unserer Niederlassung, die das südliche Schleswig-Holstein mit Lübeck und den „Speckgürtel“ Hamburgs umfasst, Wohneigentum in Höhe von rund 175 Millionen Euro finanziert“, sagt Ralf Freitag, Niederlassungsleiter Private Kunden, „dabei verzeichneten wir bereits im vergangenen Jahr ein starkes Wachstum.“ Zudem hat die Bank in den ersten sechs Monaten netto rund 2.800 neue Kunden hinzugewonnen. Insgesamt werden in der Region jetzt rund 150.000 Kunden betreut.



„Wir wachsen, weil unsere Kunden mit uns zufrieden sind und uns weiterempfehlen“, betont Ralf Freitag, „sie schätzen die Beratung mit unserem KundenKompass und die unabhängige Beratung in der Baufinanzierung.“



Bei der Geldanlage beginnt sich eine Abkehr vom Sparbuch abzuzeichnen. Gefragt sind professionell gemanagte Vermögensverwaltungen. „Das Volumen in solchen Verwaltungen ist seit Ende Dezember 2014 in unserer Niederlassung um rund 44 Millionen gewachsen“, sagt Ralf Freitag. „ Viele Kunden können und wollen mit den rasanten Entwicklungen an den Finanzmärkten nicht täglich Schritt halten. Sie wissen inzwischen aber auch, dass sie ohne Wertpapiere keine Rendite erzielen.“



Auch das Firmenkundengeschäft hat vor allem beim Kreditvolumen im Niedrigzinsumfeld einen Zuwachs verzeichnet. In der Niederlassung wurde im ersten Halbjahr 2015 ein Kreditwachstum von 5,1 Prozent verzeichnet. Momentan seien vor allem passgenaue technische und finanzielle Lösungen für Energieeffizienzmaßnahmen bei den Firmenkunden ein wichtiges Thema, denn bis zum 5. Dezember 2015 sind beispielsweise Unternehmen ab 50 Mio. Jahresumsatz gesetzlich verpflichtet, Energieaudits durchzuführen. Deshalb hat die Commerzbank vor kurzem eine Kooperation mit dem TÜV NORD abgeschlossen. Der Energiecheck durch einen qualifizierten Energieeffizienzexperten bietet Unternehmen die Möglichkeit, systematisch Verbesserungschancen in den betrieblichen Energieversorgungssystemen zu identifizieren. Somit können weiter Kosten reduziert sowie Wettbewerbsvorteile gesichert werden", erläutert Jörg Meinz.

Veröffentlicht am: 03.08.2015