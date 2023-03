07.10.2016 | 09:00 Uhr | MW Media Workshop Hamburg | Hermannstraße 16, 20095 Hamburg



MW Media Workshop Hamburg (em) Sie wollen Ihre Zielgruppe ansprechen und mit Ihrem Unternehmen und Leistungsageboten überzeugen? Sie wollen neue Kunden gewinnen? Dann sind Sie am 7. Okotber 2016 in Hamburg genau richtig. Der Media Workshop "Content Marketing" zeigt Ihnen, was Content Marketing ist, worin es sich von klassischer PR unterscheidet und worauf es ankommt, um damit erfolgreich zu sein. Sie üben im Seminar, eine kundenzentrierte Content Marketing Strategie zu formulieren und geeignete Geschichten zu identifizieren. Sie erfahren außerdem, wie Sie diese Geschichten für unterschiedlichste Kundenkontaktpunkte optimal aufbereiten.



Alle weiteren Informationen zum Inhalt, dem Referenten, dem Veranstaltungsort inkl. Uhrzeiten finden Sie hier: www.media-workshop.de/seminare/2328





Veröffentlicht am: 17.06.2016