Crossmedia in der PR

14.11.2016 | 09:00 Uhr | MW Media Workshop Hamburg | Hermannstraße 16, 20095 Hamburg



MW Media Workshop Hamburg (em) Klassische PR und Online-Kommunikation wirkungsvoll miteinander verbinden / Media Workshop zur crossmedialen Kommunikation in Hamburg



Wie man kreative und kommunikative Inhalte der klassischen PR mit den Möglichkeiten der Online-Kommunikation wirkungsvoll verbindet, zeigt Referentin Carina Waldhoff in einem eintägigen Media Workshop am 14. November 2016 in Hamburg. Die Beraterin für moderne Unternehmens-kommunikation vermittelt, wie Kommunikationsverantwortliche die Herausforderung meistern können, On- und Offline-Medien strategisch klug zu verknüpfen, um Kräfte zu bündeln und Zielgruppen mediengerecht zu erreichen.











Veröffentlicht am: 17.06.2016