Crowdfunding als neue Möglichkeit zur Finanzierung

Hamburg (gb) Möchten Sie ihr Unternehmen verkaufen und suchen eine Nachfolgelösung oder einen Kapitalgeber für Ihre Neugründung oder Expansion?



Nordic Invest bietet Ihnen mit großer unternehmerischer Erfahrung und einem umfangreichen Netzwerk zu Führungskräften und engagierten Existenzgründern, die für Ihr Unternehmen passende Lösung. „Der deutschen Wirtschaft gehen Arbeitsplätze, Umsätze und hervorragende Ideen verloren, weil Unternehmer nicht rechtzeitig an eine Nachfolgelösung denken und Existenzgründer häufig vor großen Schwierigkeiten stehen Bankkredite zu erhalten“, resümiert Gunnar Becker, Geschäftsführer und Mitgesellschafter bei Nordic Invest. Wichtig für die Partner von Nordic Invest kann dabei sein, dass ihre Gesprächspartner selber erfolgreiche Unternehmensgründer sind, die ihre Erfahrung aus mehreren Gründungen und einer weiterhin aktiven Unternehmertätigkeit neben der Beratung weitergeben können.



Nordic Invest wurde mit dem Ziel gegründet, Existenzgründer und Unternehmer auf Nachfolgesuche zusammen zu bringen und damit Arbeitsplätze zu erhalten und Innovationen zu ermöglichen. „Auf der Wirtschaftsmesse B2B NORD Anfang April haben wir viele tolle Gespräche geführt und neue Kontakte geknüpft. Wie groß der Bedarf an einer fairen, zielgerichteten und ausführlichen Beratung ist, wurde uns dabei erneut verdeutlicht“, erklärt Becker. Unternehmer erhalten hier eine umfangreiche und selbstverständlich kostenlose Erstberatung. Im Rahmen der Beratung wird dann gemeinsam überlegt, welche Potentiale und Visionen im Unternehmen bestehen, bzw. für das Unternehmen entwickelt werden können. Daraus leiten wir gemeinsam mit dem Unternehmer die Werte, die die Nachfolgerin/der Nachfolger mitbringen soll ab, stellen den Investitionsbedarf für den Nachfolger fest und legen einen Zeitund Aktivitätenplan fest. „Existenzgründer begleiten wir von der Erstellung des Businessplans über die richtige Auswahl der Finanzierung, eventuell Begleitung bei Bankgesprächen bis zur Gründung oder Übernahme“, so der Geschäftsführer. „Unser Bestreben ist dem neuen Unternehmer auch zwei bis drei Jahre nach der Übernahme zur Seite zu stehen. Diese Phase ist die sensibelste Phase nach einer Gründung oder Übernahme.“



Bei der Finanzierung stehen dabei verschiedene Möglichkeiten zur Verfügung. Neben dem klassischen oder geförderten Bankdarlehen arbeitet Nordic Invest mit privaten Investoren zusammen. Eine moderne Form der Finanzierung ist auch das Crowdfunding, die Finanzierung Vieler mit kleineren Beträgen beispielsweise in Form einer stillen Beteiligung. Crowdfunding, in Deutsch auch als Schwarmfinanzierung bezeichnet, stellt die Geschäftsidee und den Kapitalbedarf auf einer internetbasierten Plattform einer großen Gruppe von potentiellen Kleininvestoren vor. Diese stellen dem Unternehmen dann bei Interesse einen Geldbetrag entsprechend den Investitions-Kriterien zur Verfügung. Die richtige Finanzierungsform wird individuell mit dem Unternehmer besprochen. Interessant für private Investoren kann die Beteiligung an einem jungen Unternehmen sein. Unter bestimmten Voraussetzungen wird die Einlage mit bis zu 20 Prozent staatlich gefördert. Dieses Geld erhält der Investor direkt zurück. Auch hier werden die Investoren von Nordic Invest informiert und beraten. Nordic Invest betreut mittelständische Unternehmen aller Branchen sofern diese in Norddeutschland ansässig sind. Für uns ist regionales Verständnis, kurze Wege und persönliche Beratung wichtig. Wir wollen langfristig gemeinsam erfolgreich sein. Rufen Sie uns an. Wir freuen uns darauf, Sie kennen zu lernen. Übrigens: Die sorgfältige Planung einer Nachfolgelösung beginnt am besten etwa fünf Jahre vor dem gewünschten Ausscheiden!



www.Nordic-Invest.de



Foto oben: Gunnar Becker, Geschäftsführer von Nordic Invest: „Bereits auf der B2B NORD konnten wir intensive Gespräche führen.“

Veröffentlicht am: 24.07.2014