Cyber-Kriminalität  eine reale Gefahr für jedes Unternehmen

Neumünster/Pinneberg/Segeberg (em/lm) Die Bedrohung aus dem Internet ist für Unternehmen längst zu einer alltäglichen Gefahr geworden. Kriminelle Hackerangriffe stellen Firmen jeder Größe vor besondere Herausforderungen.



Daten werden ausspioniert, IT-Systeme lahmgelegt, Firmen erpresst. Jedes Jahr entstehen in Deutschland so Schäden zwischen 25 und 50 Milliarden Euro. Der betriebliche Schaden kann sogar existenzbedrohend sein, besonders für kleine und mittelständische Unternehmen.



Wie können sich Unternehmen davor schützen?

Diese Frage stand im Mittelpunkt der Veranstaltung der Sparkasse Südholstein. Annähernd 150 Firmenkunden folgten der Einladung des Geldinstituts in das Hotel Dreiklang in Kaltenkirchen, um sich aus erster Hand über Risiken von Cyber-Kriminalität und entsprechende Schutzmaßnahmen zu informieren.



Kriminaloberrat Alexander Hahn, Leiter des Dezernats 23 „Cybercrime/Digitale Spuren“ beim Landeskriminalamt Schleswig-Holstein, berichtete unter anderem über die zunehmende Internationalisierung und Kommerzialisierung der IT-Kriminalität. Ob regionaler Zwei-Mann- Betrieb oder international agierendes Unternehmen – jede Firma kann in das Visier der Cyber- Kriminellen geraten.



Denn jeder Betrieb verfügt über Daten, die von hohem Interesse für Hacker sind. Konto- und Kreditkarten, Gesundheitsdaten und sonstige personenbezogene Daten, zum Beispiel vom Personal, können für kriminelle Zwecke missbraucht werden. Oder sie dringen in das Firmen-System ein, das die Produktionsanlagen steuert, und legen den Betrieb lahm. Im schlimmsten Fall werden Konstruktionen gestohlen oder die Daten werden verschlüsselt.



Auch eigene Fehler können die Unternehmen teuer zu stehen kommen, zum Beispiel wenn sie in Haftung genommen werden, weil sie gegen Datenschutzrichtlinien verstoßen oder ihre Sorgfaltspflicht verletzt haben. Wirksamer Schutz ist daher für alle Firmen erforderlich – durch spezielle Software, IT-Spezialisten und organisatorische Präventivmaßnahmen.



Schutz vor finanziellen Folgen eines Hacker-Angriffes

Wichtig ist auch, sich vor den finanziellen Folgen eines Hacker-Angriffes zu schützen: Die Sparkasse Südholstein bietet jetzt zusammen mit ihrem Partner Provinzial eine Versicherung gegen Cyber-Risiken an. Über verschiedene Module können mehrere Felder abgedeckt werden: Haftpflichtschäden, Eigenschäden, Vertrauensschäden und Ertragsausfallschäden. „Als Ihr starker Partner sichern wir Sie nicht nur finanziell ab. Wir sorgen für ein verlässliches Krisenmanagement, wehren unberechtigte Ansprüche gegen Sie ab und unterstützen Sie, sollte es zu einem Prozess kommen“, so Nikolaus Stapels, Experte der Provinzial.



Foto: Ein Hacker-Angriff kann schneller passieren als man denkt – deshalb bietet die Sparkasse Südholstein eine Versicherung gegen Cyber-Risiken an.

Veröffentlicht am: 24.05.2017