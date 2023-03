Cyber-Physicals Systems am 3. Juni

Lübeck (em/ls) Am 3. Juni lädt der Kompetenzverbund Software Systems Engineering KoSSE zum sechsten großen Jahrestreffen ein.



Experten und Interessierte aus dem Bereich Software Engineering treffen sich, dieses Mal wieder in Lübeck, in den media docks. Weitere Infos mit ausführlichem Programm unter kossesh. de. Eine Anmeldungen zu dieser Veranstaltung ist unbedingt erforderlich.

Veröffentlicht am: 27.05.2015