Cybercrime - entdecken, bekämpfen, agieren

03.02.2016 | 18:30 Uhr | Hotel Birke | Martenshofweg 2-8, 24109 Kiel



Hotel Birke (em) Der deutsche Mittelstand ist auf Hackerangriffe, Datendiebstahl und andere Formen der Cyber-Kriminalität

noch nicht ausreichend vorbereitet. Jedes dritte Unternehmen in Deutschland hat bereits unangenehme

Erfahrungen gesammelt. Gemeinsam mit dem LKA Schleswig-Holstein und dem Systemhaus for you geben

wir konkrete Hilfestellung um Bedrohungen erfolgreich zu begegnen.



AGENDA



18.30 Uhr Get together



19.00 Uhr Begrüßung

Hans Kemeny, BVMW Schleswig-Holstein



19.15 Uhr Cybercrime - entdecken, bekämpfen, informieren

Alexander Hahn, LKA Schleswig-Holstein

19:45 Uhr Cybercrime - agieren, Sichtbarkeit mit beschleunigter Bedrohungserkennung

Alexander Jarchow, Systemhaus for you GmbH



20.15 Uhr Diskussion und Gedankenaustausch



Anmeldung über:

http://www.bvmw.de/landesverband-schleswig-holstein/veranstaltungen/kalenderevent/termin/event/20160203/tx_cal_phpicalendar/cybercrime-entdecken-bekaempfen-informieren-und-agieren.html





Hans Kemeny

Beauftragter des BVMW

BVMW Schleswig-Holstein

Westring 21

23626 Ratekau

Telefon: 49 4504 2159595

Telefax: 49 4504 2159596

Mobil: 49 162 2144423

hans.kemeny@bvmw.de

http://www.bvmw.de





Bildrechte: Original_R_K_B_by_Rainer Sturm_pixelio.de







Veröffentlicht am: 26.01.2016