D & O Versicherung  Was ist das?

Norderstedt (em) D & O ist der besondere Haftpflicht-Versicherungsschutz für Manager, insbesondere Geschäftsführer von GmbHs und Genossenschaften sowie Vorstände von Aktiengesellschaften.



Wer in einer dieser Positionen tätig ist, läuft immer Gefahr, im Falle eines Fehlers mit Regressansprüchen bedroht zu sein. Einen solchen Anspruch kann man in der Regel nicht verhindern, aber die Folgen können durch einen entsprechenden Versicherungsschutz abgewälzt werden. Deshalb ist dieser Personenkreis gut beraten, rechtzeitig entsprechenden Versicherungsschutz einzukaufen. Auch wenn der Geschäftsführer mit seinem Gesellschafter freundschaftlich verbunden ist, sieht die Welt völlig anders aus, wenn durch ein Verschulden eine Insolvenz eintritt.



Dann tritt an die Stelle des Gesellschafters ein Insolvenzverwalter, zu dem überhaupt keine freundschaftlichen Bindungen bestehen können. In so einem Moment ist der Versicherungsschutz über einen fachkundigen Makler ganz wichtig. „Bitte kommen Sie zu uns, lassen Sie sich beraten, damit auch Ihr Unternehmen für solche Fälle abgesichert ist oder Sie als Geschäftsführer finanziell lebensfähig bleiben“, so Christiane Burmester-Behrmann, Geschäftsführerin von der Ernst von der Reith GmbH. „Wir freuen uns auf ein Gespräch mit Ihnen.“

Veröffentlicht am: 23.09.2011