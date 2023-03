Das Anti-Frust-Programm für Unternehmer

Chefs sind merkwürdige Menschen. Arbeiten sich tagein, tagaus in ihrer Firma ab, mit dem Ergebnis permanenter Unzufriedenheit: Unzufriedenheit mit den Mitarbeitern, Unzufriedenheit mit den Strukturen, Unzufriedenheit mit sich selbst. Dabei ist es gar nicht so schwer, der dauerhaften Frust-Spirale zu entkommen. Das Ziel heißt: Ändern statt ärgern!



Marc Schmidt zeigt, wie es geht. Er gibt praxistaugliche und einfach umzusetzende Impulse, wie Sie bei den entscheidenden Führungsthemen die Weichen neu stellen können: Selbstorganisation, Mitarbeiterführung, Unternehmensstruktur, Mitarbeitergewinnung und Selbstentwicklung.



Das Buch liefert praxiserprobte und direkt umsetzbare Tipps für den Chefalltag. Ohne trockene Theorie, stattdessen kurzweilig und reich gespickt an Impulsen zeigt es wie man die Frust-Fabrik ein für alle Mal schließt und wieder mehr Effizienz und letztlich auch Freude am Führen gewinnt. Marc Schmidt weiß, wovon er spricht, wenn es um Führungsfrust und suboptimale Prozesse im Unternehmen geht. Und er hat erfolgreich Auswege aus dem täglichen Ärger gefunden – praxiserprobte Methoden, die er inzwischen anderen vermittelt.



Im Anschluss an sein BWL-Studium gründete er 1999 zusammen mit einem Kommilitonen ein Unternehmen für Gebäudemanagement. Knapp zwölf Jahre später hatte der Betrieb über 100 Mitarbeiter vom Hausmeister bis zum Bauingenieur sowie Büros in Hamburg, Berlin und Kiel.



