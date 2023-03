Das bringt doch alles nichts, oder?

Tornesch (em/mo) Die UniT bietet Selbständigen und Unternehmern nicht nur gesellige Abende, Neugeschäfte und Kooperationen, sondern darüber hinaus auch interessante Seminare, Vorträge und Firmenbesichtigungen.



Der Gründer der UniT, Francisco Schnell von der Agentur Rindle, wird oftmals von teilnehmenden Freiberuflern, Selbständigen und Unternehmern gefragt: „Warum machen Sie das? Das bringt doch alles nichts! Sie engagieren und setzen sich für andere Menschen ein, organisieren Events, Firmenbesichtigungen, Seminare, sowie Vorträge und die meisten Mitglieder melden sich noch nicht einmal bzw. melden sich an und erscheinen dennoch nicht. Und falls Sie Räumlichkeiten gebucht haben, sowie Essen und Getränke bestellt haben, dann bleiben Sie wahrscheinlich auch noch auf den Kosten sitzen. Sie bringen und vermitteln Aufträge, Kontakte, Kooperationen, sowie kostenfreie Werbeauftritte uvm. und bekommen dafür nicht einmal ein Dankeschön. Im Gegenteil: Sie müssen sich oftmals auch noch anhören, dass das alles doch Nichts bringt. Also: „Warum tun Sie sich das an?“



„Aber für diesen Seestern macht es Sinn.“

Die Antwort von Francisco Schnell erfolgt meist in Form einer Geschichte: „Haben Sie schon einmal die Geschichte von den Seesternen gehört? Es ist eine Geschichte zum Nachdenken von Loren Eiseley, Autorin von The Star Thrower: Es war einmal ein alter Mann, der jeden Morgen einen Spaziergang am Strand machte. Eines Tages sah er einen Jungen, der vorsichtig etwas aufhob und ins Meer warf. Der alte Mann rief: „Guten Morgen, was machst du da?“ Der Junge richtete sich auf und antwortete: „Ich werfe Seesterne ins Meer zurück. Es ist Ebbe und die Sonne brennt herunter. Wenn ich das nicht tue, sterben sie.“ „Aber, junger Mann, ist dir eigentlich klar, dass hier Kilometer um Kilometer Strand ist? Und überall liegen Seesterne. Die kannst du unmöglich alle retten, das macht doch keinen Sinn.“ Der Junge hört höflich zu, bückt sich, nimmt einen anderen Seestern auf und wirft ihn ins Meer, lächelt: „Aber für diesen macht es Sinn.“ Dem Jungen war es unmöglich alle Seesterne zu retten, aber er gab sein Bestes, um so viele Leben wie möglich zu retten und warf alle Seesterne zurück ins Meer, die in seiner näheren Umgebung lagen“, erklärt Francisco Schnell. „Und ja, es stimmt: Im Vergleich zu der Gesamtanzahl, war die Menge der überlebenden Sterne erschreckend gering. Aber was würden wohl diese Tiere selbst darüber denken und sagen, wenn sie das tun könnten? Und das ist genau das, was mich antreibt – warum es für mich und andere Sinn macht.“



„Unsere Mitglieder sind es Wert“

Francisco Schnell weiter: „Wir wissen aus persönlichen Gesprächen und Telefonaten mit unseren Mitgliedern, dass unsere Unternehmergruppe UniT und die darin enthaltenen Angebote, Kontakte und Weiterbildungsmöglichkeiten für einige Menschen wirklich einen Unterschied machen. Und genau darum geht es! Wer etwas bewegen und erreichen will im Leben, der braucht manchmal Denkanstöße und die versuchen wir unseren Mitgliedern zu geben.“ Der Gründer erklärt: „Stellen Sie sich bitte vor, uns gelingt es nur einen Menschen dazu zu bewegen, dass er seine „Ich kann doch nichts ändern - Ohnmacht“ ablegt und ab sofort die Einstellung annimmt: „Doch: Wir alle können etwas ändern, also auch ich! Und wenn es nur Kleinigkeiten sind.“ Wird die Welt nicht automatisch ein klein wenig besser und hoffnungsvoller, je mehr Menschen nach diesem Grundsatz handeln?“



Ziele und Vorhaben jetzt umsetzen

„Ein anderes Beispiel: Sie haben in den letzten Jahren viel gearbeitet, wenig Sport getrieben und sind somit ein wenig fülliger geworden. Nun fühlen sich irgendwie unwohl. Zumal Sie auch das Gefühl haben, dass die Leute schon hinter Ihrem Rücken reden“, so Francisco Schnell. „Der Wunsch, ein paar Kilos weniger zu wiegen, erwacht in Ihnen. Doch dann kommt wieder diese Stimme, die sagt: „Aber das klappt doch wieder nicht ... das funktioniert doch alles nicht!“ Damit haben Sie Ihrem Unterbewusstsein signalisiert, es liegt nicht in meiner Hand. Ich habe keine Chance und ich werde mein Problem nie selber lösen können. Wie fühlen Sie sich nun dabei? Möchten Sie sich besser fühlen und sind bereit für ein kleines Experiment? Wenn ja, dann stellen Sie sich bitte einmal folgende Fragen und achten darauf, was mit Ihnen passiert: Was kann ich heute tun, damit ich meinem Ziel abzunehmen ein kleines Stückchen näher komme? Sie werden erstaunt sein, was bei regelmäßigen Fragen, dabei rauskommt.“



„Retten Sie Ihre Seesterne“

„Sollte jetzt ein einziger Leser von Ihnen sagen, dass ihm dieser Artikel eine kleine Erkenntnis gebracht hat, dann ist es ein weiterer Beweis dafür, dass es sehr wohl Sinn macht. In diesem Sinne sind Sie herzlich eingeladen: Werden auch Sie zum Sternewerfer“, betont der UniT-Gründer. „Und nun stellen Sie sich bitte einmal vor, dass es mir in den nächsten Jahren gelingt, ein paar Menschen dazu zu bewegen Ihre Einstellung zu ändern. Dann könnten wir alle zusammen vielleicht beim nächsten Mal alle Seesterne retten? Wäre das nicht ein lohnenswertes Ziel?“

Veröffentlicht am: 05.11.2012