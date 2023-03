Das eigene Buch mit BoD veröffentlichen (Fotogalerie)

Schon ab einem Exemplar können Sie dank digitaler Drucktechnologie Ihr eigenes Buch realisieren, eine Mindestauflage entfällt. Sie erstellen alleine ohne zusätzlich benötigte Software auf einfachstem Wege und in wenigen Schritten Ihr Buch direkt online. Bei BoD behalten Sie die inhaltliche und wirtschaftliche Freiheit, d.h., nur Sie entscheiden über die Gestaltung Ihres Buches, Erscheinungstermin, den Ladenpreis und die Autorenmarge. Wenn Sie professionelle Unterstützung bei der Veröffentlichung und Buchgestaltung in Anspruch nehmen möchten, stehen Ihnen unsere BoD-Experten gern zur Verfügung. Mit den neuen Autorenservices von BoD kombinieren Sie exakt die Bausteine, die Ihrem Projekt zum Erfolg verhelfen. Das kann schon vor der Veröffentlichung der Professionalitätscheck sein, dann das Lektorat, Coverdesign oder Buchsatz und unterstützende Marketingservices. BoD bietet Ihnen nach Wunsch alle Dienstleistungen rund um Ihr Buchprojekt, die wichtig sind zum Bucherfolg.Ihr Buch erhält eine eigene ISBN und erscheint als E-Book und/oder gedruckt im nationalen und internationalen Handel. So profitieren Sie von maximaler Reichweite und sind im stationären Buchhandel und Online-Shops wie Thalia, Hugendubel, ebook.de, Amazon und iBooks verfügbar.Starten Sie Ihr neues Buchprojekt, ob E-Book oder Printbuch, mit einem unserer Produkte: BoD Fun, E-Book, Classic oder Comfort. Bei der Auswahl hilft Ihnen die Produkttabelle auf der Onlineseite www.bod.de.Wenn Sie Ihr Buch von A bis Z selbst gestalten, legen Sie sich zunachst einen eigenen myBoD-Account an und führen alle Schritte zur Buchgestaltung selbstständig aus. Sie können jederzeit auf die BoD easyTools zurückgreifen, die Ihnen hilfreiche Anwendungen zur Druckvorlagenerstellung und Übermittlung bieten. Wertvolle Tipps finden Sie hierzu im Starter-Kit. Die Startausstattung führt Sie in die wesentlichen Funktionen von myBoD ein und enthält weitere Informationen zur Erstellung neuer Dr. Gerd Robertz, Geschäftsführer Jörg Zaag, Vertriebsleiter Oliver Schnoor, Salesmanager Unternehmensprofil E-Book- und Buchprojekte. www.bod.de/tippsSie erstellen Ihren Buchblock und Ihr Cover. Vielfältige Ausstattungsmöglichkeiten und Online- Tools, wie easyPrint und easyCover, stehen Ihnen hierfür zur Verfügung. Wünschen Sie sich bei der Gestaltung professionelle Unterstützung? Dann steht Ihnen ein erfahrenes BoD-Team mit umfangreichen Autorenservices zur Seite.Mit jedem verkauften E-Book und Printbuch bekommen Sie jeweils separat Ihre Autorenmarge gutgeschrieben, die alle drei Monate ausgezahlt wird. Das Honorar für Ihr Buch können Sie dabei selbst festlegen. Wir empfehlen Ihnen eine Marge von 10 %. Die Printbuch-Marge errechnet sich aus dem Ladenpreis nach Abzug von Mehrwertsteuer, anteiligen Buchhandelsrabatten sowie Herstellungs- und Abwicklungskosten. Durch die Seitenzahl, die Buchausstattung und vor allem über den Ladenpreis kann die Höhe der Gewinnmarge direkt beeinflusst werden. Den Preis für das EBook können Sie frei wählen, in jedem Fall wird er niedriger sein als der Ladenpreis des gleichnamigen Printbuches. Die Autorenmarge für Ihr E-Book beträgt grundsätzlich 70 % vom Nettoerlös, der sich nach Abzug von Steuern und Shop-Anteil ergibt. Berechnen Sie selbst unter www.bod.de/preiskalkulation Ihre Verdienstchancen.Damit Ihr Buch zum Druck bereitgehalten werden kann, müssen Ihre Buchdateien an BoD gesendet werden. Sie können diese selbstständig in Ihrem myBoD-Account online übermitteln oder nach gewähltem Leistungspaket auch auf einem Datenträger oder per E-Mail bei BoD einreichen. Damit werden Ihre Daten als digitale Druckvorlage gespeichert und der Druck Ihres Buches kann jederzeit bereits ab einem Exemplar erfolgen.Ihr Buchprojekt ist mehr als nur die Summe seiner Teile. Mit den Autorenservices von BoD kombinieren Sie exakt die Bausteine, die Ihrem Projekt zum Erfolg verhelfen. Ihr Projekt profitiert so von jedem einzelnen der Services. Doch im Zusammenspiel entfalten sie Ihre ganze Wirkung! Informieren Sie sich zu den einzelnen Leistungen, von denen einige kostenfrei und ganz unkompliziert buchbar sind. Denn eine erfolgreiche Veröffentlichung und Vermarktung unterliegt selten dem Zufall.Als Autor bei BoD nehmen Sie die Vermarktung Ihres Buches selbst in die Hand. Die Entwicklung einer erfolgreichen Marketingstrategie ist das A und O, und das schon lange vor der Buchveröffentlichung. Ein wichtiger Bestandteil Ihres Marketingplans kurz vor der Veröffentlichung könnte u. a. eine eigene Autorenwebseite sein, denn mit einer eigenen Website präsentieren Sie sich als Autor und Ihre Titel dem größtmöglichen Publikum. Nutzen Sie die exklusiven BoD-Website- Layouts von Jimdo, dem bekannten Websitebaukastenanbieter. Wählen Sie aus dem großen Angebot attraktiver Designs und Layouts, fügen Sie flexibel Inhalte wie Bilder, Videos und Texte hinzu und profitieren Sie von zahlreichen Zusatzfunktionen. Ob Blog, Online-Shop oder Share-Funktion (für Facebook, Twitter, YouTube usw.): Mit Ihrer Autorenwebsite haben Sie ideale Voraussetzungen, um sich zu vernetzen und Ihre Bücher zu vermarkten. Ein weiteres wichtiges Instrument für die Marketingaktivitäten Ihrer E-Books und Bücher sind die sozialen Netzwerke.Mit einer aktiven Teilnahme können Sie kostenlos als Autor Ihren Bekanntheitsgrad steigern, mehr Leser generieren, direktes Feedback von Ihren Lesern einholen und in Kontakt mit anderen Branchenteilnehmern treten. Daher ist es besonders wichtig, sich in Netzwerken mit hohen Nutzerzahlen wie Facebook und Twitter zu registrieren. Allerdings ist es nicht damit getan, dort ein Profil anzulegen und einmal in Monat einen Blick darauf zu werfen. Für alle Fragen rund um Ihre Buchveröffentlichung steht Ihnen der BoD-Kundenservice zur Seite. Schreiben Sie einfach eine E-Mail an info@bod.de oder rufen Sie an unter der 040 / 53 43 35-11. In einem persönlichen Gespräch klären wir gern alle Details Ihrer Buchveröffentlichung.• Anzahl der Autoren: über 30.000• Anzahl der Verlagskunden: über 2.000• Anzahl Autorentitel: mehr als 65.000• Anzahl E-Books: über 35.000, monatlich kommen ca. 800 neue E-Books hinzu• Anzahl Autoren- und Verlagstitel druckbereit auf den BoD-Servern: über 2 Millionen• Gedruckte Exemplare/Tag: 10.000 bis 20.000 Exemplare• Gedruckte Exemplare/Jahr: über 3 Millionen Exemplare• Anzahl der Mitarbeiter: etwa 160, derzeit über 60 in der Verwaltung, 80 bis 100 in der Produktion