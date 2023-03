Das erste lokale B2B Branchenbuch für den Kreis Segeberg

Bad Bramstedt (kv) Die logische Konsequenz eines lokal agierenden B2B Wirtschaftsmagazins ist natürlich auch ein lokales Branchenbuch für den Kreis Segeberg.



Viele Unternehmer kennen das Problem, man sucht in ganz Deutschland und dem Ausland nach bestimmten Produkten oder Dienstleistungen, dabei sitzt ein passender Anbieter gleich um die Ecke. Verlagsleiter Sven Boysen weiß aus eigener Erfahrung: „Auf der Suche nach einem Anbieter für ein bestimmtes Werbeprodukt haben wir mit Anbietern aus dem ganzen Bundesgebiet gesprochen und lange im Internet recherchiert, um dann durch Zufall festzustellen, dass der passende Partner gleich direkt im Nachbarort sitzt. Das wollen wir mit unserem Branchenbuch verbessern.“



Kurze Wege & Kontakt nutzen

Das Branchenbuch bietet hier nun eine perfekte Möglichkeit Kontakt zu Unternehmen aus dem eigenen Kreis herzustellen, zu sehen welche Leistungen angeboten werden und so auch die Vorteile der kurzen Wege und persönlichen Kontaktaufnahme zu nutzen.



Nachbarunternehmen kennenlernen

Durch eine detaillierte Darstellung der Firmendaten und einer umfassenden Chronik aller bisher in Wirtschaft Kreis Segeberg und Neumünster erschienenen Berichte über das Unternehmen, bekommen Interessenten schnell einen umfassenden Eindruck. Komplettiert wird die Darstellung durch alle erforderlichen Suchbegriffe, die das Unternehmen beschreiben. Somit bietet die Darstellung im Branchenbuch auch einen weiteren Vorteil. Durch die Suchmaschinenoptimierung werden die Seiten der eingestellten Unternehmen natürlich auch im Internet leichter gefunden. Der Eintrag in das Branchenbuch ist ein kostenloser Service für Unternehmer, die im Wirtschaftsmagazin inserieren. Das lokale B2B Branchenbuch finden Interessierte im Internet unter www.Wirtschaft-Kreis-Segeberg.de. Weitere Informationen erhalten Unternehmer auch persönlich unter Tel. 04192 88 93 92.



Veröffentlicht am: 21.04.2011