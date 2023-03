Das ganze Jahr minus 23 Grad

Kaltenkirchen (mp) Eines der größten Kühlhausunternehmen Deutschlands für die Lagerung von Lebensmitteln ist Nordfrost. 40 Niederlassungen in Europa, ca. 3300 Mitarbeiter und ein Umsatz von 400 Mio. Euro zeichnen das Unternehmen aus.



Tausende Tonnen Lebensmittel finden alleine im Kühlhaus in Kaltenkirchen Platz. Das Lager beschäftigt aktuell 43 Mitarbeiter, darunter acht Auszubildende, die alles rund um die Themen Herstellung, Verpackung, Lagerung und Transport von Tiefkühlkost lernen.



„Wir bilden überwiegend Schulabgänger ohne Perspektiven aus“, erklärt Reent Wirdemann. „Uns sind Schulnoten nicht so wichtig, viel wichtiger ist der Wille, etwas zu lernen. Diesen können die Schulabgänger in einem Langzeitpraktikum beweisen, bevor sie die Ausbildung zum/zur Groß- und Außenhandelskauffrau/- mann, Fachkraft für Lagerlogistik oder Fachlageristen starten.“



Letzten Monat hat Kühlhausleiter Reent Wirdemann zusammen mit dem lokalen Bündnis für Familie vier weitere Praktikumsplätze geschaffen. Renate Volkland, die ehrenamtlich zusammen mit ihren Kollegen immer auf der Suche nach weiteren Praktikums- und Ausbildungsplätzen ist, ist erfreut: „Wir stehen den Schülern der 8. und 9. Klasse der Förderschule bei der Praktikumssuche zur Seite, helfen bei Bewerbungen und bereiten sie aufs Vorstellungsgespräch vor. Es freut mich sehr, dass Herr Wirdemann weitere Praktikumsplätze geschaffen hat und so jungen Menschen eine Chance gibt.“ „Ich kann den jungen Menschen eine Tür öffnen, durchgehen müssen sie selbst“, so Wirdemann.



Foto:

V.l. Reent Wirdemann (Leiter Kühlhaus Nordfrost Kaltenkirchen), Daniel Brandt (Auszubildender Fachkraft Lagerlogistik), Kristina Lomann (Praktikantin Groß- und Außenhandel) und Marcel Eggers (ehemaliger Auszubildender Fachkraft Lagerlogistik, der übernommen wurde)

Veröffentlicht am: 28.07.2011