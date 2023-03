Das geschaffene Vermögen für die Nachwelt erhalten

Neumünster / Pinneberg / Segeberg (em/la) Wer im Laufe seines Lebens ein Vermögen erarbeitet hat, der will es nicht nur für seinen Lebensstandard, sondern auch für die kommende Generation gesichert wissen. Doch das ist leichter gesagt als getan. Vor allem wenn die Erbfolge nicht eindeutig geregelt ist. Deshalb ist es wichtig, sich rechtzeitig und verlässlich darum zu kümmern.



„Mit unserem Know-how und unserem Netzwerk können wir unsere Kunden optimal dabei unterstützen, diese sensible Angelegenheit den eigenen Wünschen entsprechend zu regeln“, erklärt Gordon Gifaldi von der Sparkasse Südholstein. Der Spezialist für Generationenmanagement zeigt den Sparkassenkunden verschiedene Möglichkeiten auf und begleitet sie auch bei der Umsetzung. Neben seiner persönlichen Expertise rund um das Thema Erben und Vererben verfügt er über beste Kontakte zu Steuerberatern, Notaren und Stiftungen.



Denn je nach persönlicher Familiensituation können die Bedürfnisse der Vermögensnachfolge sehr unterschiedlich sein. Wie lautet die gesetzliche Erbfolge? Soll davon abgewichen werden? Wie sichere ich meine Kinder ab – und auch mich selbst? Schenke ich frühzeitig einen Teil meines Vermögens? Oder kann ich durch eine Zustiftung langfristig etwa Gutes für die ganze Region tun? Und was wird aus meinem Unternehmen, wenn ich keinen Nachfolger habe?



„All diese Fragen klären wir gemeinsam und entwickeln so ein maßgeschneidertes Konzept, das dem Kunden die Sicherheit gibt, dass alles nach seinem Willen geschieht, auch wenn er einmal nicht mehr da ist“, so Gordon Gifaldi, der sich auf Wunsch auch um die Testamentsvollstreckung kümmert. „Das Credo der Sparkasse ist, es unserem Kunden einfach zu machen, sein Leben besser zu gestalten. Beim Generationenmanagement reicht dies weit über das eigene Leben hinaus.“



Das geschaffene Vermögen bei der Übertragung an folgende Generationen zu bewahren, ist dabei eine zentrale Aufgabe. Neben der rechtlichen Sicherheit und dem gerechten Interessensausgleich gibt es auch steuerliche Aspekte zu berücksichtigen.



Gordon Gifaldi: „Das Wichtigste ist, sich recht- zeitig um diese Dinge zu kümmern. Für ein Testament ist es nie zu früh, aber häufig zu spät! Und auch das Wissen um gesetzliche Fristen und mögliche Absicherungen hilft, die richtigen Entscheidungen zu treffen. Wir stehen unserem Kunden dabei zur Seite.“



Weitere Informationen gibt es auf www.spk-suedholstein.de

Veröffentlicht am: 27.09.2017