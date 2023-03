29.09.2015 | 18:20 Uhr | Handwerkskammer Hamburg | Holstenwall 12 , 22355



Handwerkskammer Hamburg (em) Das Hamburger Handwerk - wir arbeiten für Olympia in Hamburg



Das Handwerk der Hansestadt ist Feuer und Flamme! In einer Resolution der Vollversammlung wird die Unterstützung von Hamburgs Bewerbung auch mit der Einführung einer Bieterplattform untermauert, wie sie erfolgreich bei den Londoner Sommerspielen zum Einsatz kam, um auch kleinere und mittlere Unternehmen bei den investiven Maßnahmen zum Zuge kommen zu lassen. Bei unserer kostenfreien Informationsveranstaltung vermitteln Experten



• wie die Londoner Vergabeplattform „CompeteFor“ funktioniert und welche Ergebnisse erreicht wurden

• welche vergaberechtlichen Eckpunkte bei einer Umsetzung in Hamburg zu berücksichtigen sind

• wie die Handwerksbetriebe in der Metropolregion Hamburg profitieren können

• welche Zeitplanung der Olympia-Bewerbung und den künftigen Investitionen unterliegt.

Begrüßung durch den Moderator, Einführung:

• Olaf Scholz, Erster Bürgermeister der Freien und Hansestadt Hamburg

• Hans Peter Wollseifer, Präsident des Zentralverbands des Deutschen Handwerks

• Josef Katzer, Präsident der Handwerkskammer Hamburg

Informationen und Diskussion:

• Klaus Grewe, Repräsentant von „CompeteFor“

• Christoph Holstein, Staatrat der Behörde für Inneres und Sport

• Jens Lattmann, Staatsrat der Finanzbehörde

• Michael Seitz, Die Hamburger Bau- und Ausbauwirtschaft

• Dr. Dirck Süß, Handelskammer Hamburg



Moderation: Herbert Schalthoff, Hamburg1



Wir würden uns freuen, Sie zu dieser kostenlosen Veranstaltung begrüßen zu können! Bitte melden Sie sich frühzeitig unter https://www.hwk-hamburg.de/aktuelles/veranstaltungen/veranstaltungsdetails.html?tx_seminars_pi1%5BshowUid%5D=143, unter  veranstaltung@hwk-hamburg.de oder Telefon 35905-376 an.









Veröffentlicht am: 27.08.2015