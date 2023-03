Hamburg (em) Ein weiteres Highlight auf der B2B NORD am 14. April ist die beliebte Diskussionsrunde „LET´S TALK ABOUT SALES“. Bereits zum vierten Mal lädt Verkaufs-Experte und Verkaufs Rock 'n' Roller Jan H. Winter zu einem Talk der besonderen Art mit Ausstellern und Besuchern ein.



„In zerriss´nen Jeans um die Häuser zieh´n – das kann ich mit keinem Andern“ – Das singt Helene Fischer in ihrer unvergleichlichen Art und sagt so viel über das Wesentliche im Verkauf aus! Das kann ich mit keinem Andern – Vertrauen verkauft! Wenn der Kunde über seinen Lieferanten sagt: Das kann ich mit keinem Andern! Dann stimmt das Vertrauen zwischen Verkauf und Abnehmer. Vertrauen ist das, was wirklich verkauft. Vertrauen aufzubauen benötigt Zeit. Viele Unternehmen suchen den schnellen, kurzfristigen Erfolg.

Funktioniert das? Nur bedingt. Deshalb ist es umso erstaunlicher, wie wenig gerade die Großkonzerne Wert darauf legen, ihre Kunden zu halten. Stattdessen werden große Summen investiert, um Neukunden zu generieren, ja Neukunden werden regelrecht gekauft. Messen, wie die B2B NORD, sind ein wunderbarer Platz, um den Vertrauensaufbau zu beginnen. Auf einer Messe geht es darum, neue Kontakte zu knüpfen und bestehende Kontakte zu vertiefen. Es geht immer wieder darum, Vertrauen zu bestätigen. Genau das wird Verkaufscoach Jan H. Winter während der Messe auf der Bühne mit seinen Gästen in „LET´S TALK ABOUT SALES meets B2B NORD“ erörtern. „Wenn Sie dann am Abend mit dem Lied von Helene Fischer auf den Lippen und Ihrem Lieferanten im Arm um die Häuser zieh’n, dann war der Messebesuch ein voller Erfolg! Das kann ich mit keinem Andern – Vertrauen verkauft! Nehmen Sie sich die Zeit und hören Sie, was die Gäste zu zeriss’nen Jeans, um die Häuser zieh’n und Vertrauen verkauft zu sagen haben. Wir freuen uns auf Sie“, so Jan H. Winter, Verkaufscoach, Kolumnist, Moderator und Redner.



14.30 - 15.00 Uhr | Impulsforum 2 (Erdgeschoss)

Veröffentlicht am: 13.04.2015